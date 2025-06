Para antecipar o que pode acontecer no Mundial de Clubes 2025, o supercomputador da Opta simulou o torneio 10.000 vezes e divulgou as probabilidades de cada equipe levantar a taça. E, como era de se esperar, os clubes europeus aparecem como os grandes favoritos. Mas há espaço para surpresas — e o Brasil terá quatro representantes tentando contrariar os números.

Os favoritos ao título segundo o supercomputador:

Paris Saint-Germain : 18,5%



: 18,5% Manchester City : 17,8%



: 17,8% Bayern de Munique : 12,8%



: 12,8% Inter de Milão : 12,3%



: 12,3% Real Madrid : 9,8%



: 9,8% Chelsea: 8,4%



Esses seis clubes formam o que o modelo da Opta considera o "Big Six" com maiores chances de título. Equipes como Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Juventus e Benfica também aparecem como possíveis semifinalistas.

Além da força europeia, clubes como o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Inter Miami, dos Estados Unidos — que contará com Lionel Messi jogando em casa — aparecem como postulantes a surpreender.

Opta aponta as probabilidades dos clubes avançarem de fase no Mundial (Foto: Reprodução/Opta)

Clubes brasileiros têm chances modestas e correm por fora

O Brasil terá quatro representantes na competição: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Todos têm chances modestas, segundo a Opta, e devem enfrentar cruzamentos complicados logo nas fases iniciais. Veja os percentuais:

Flamengo

Oitavas: 51,8%



Quartas: 14,4%



Semifinal: 4,8%



Final: 1,3%



Campeão: 0,3%



Palmeiras

Oitavas: 51,3%



Quartas: 15%



Semifinal: 4,7%



Final: 1,3%



Campeão: 0,3%



Fluminense

Oitavas: 39,4%



Quartas: 9,7%



Semifinal: 1,8%



Final: 0,3%



Campeão: aproximadamente 0%



Botafogo

Oitavas: 15,6%



Quartas: 6,7%



Semifinal: 1,5%



Final: 0,3%



Campeão: aproximadamente 0%



O Mundial de Clubes promete ser um dos maiores competições já realizadas na história. Com 32 equipes de seis confederações, o torneio será disputado nos Estados Unidos, entre 14 de junho e 13 de julho, e contará as maiores potências do futebol mundial.