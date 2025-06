Estreia será contra o Borussia Dortmund no dia 17 de junho, no MetLife Stadium.

O Fluminense está preparado para mais um desafio internacional em sua história: o Mundial de Clubes da FIFA 2025, que será realizado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Campeão da Copa Libertadores de 2023, o Tricolor das Laranjeiras chega embalado para a competição e já definiu sua base de treinamentos em solo norte-americano. O Lance! te conta tudo sobre onde o Fluminense vai treinar no Mundial de Clubes de 2025.

Com um torneio disputado em um formato inédito — com 32 equipes divididas em oito grupos — a logística e a preparação física dos clubes participantes ganham papel ainda mais estratégico. Por isso, a comissão técnica do Fluminense realizou um minucioso processo de análise antes de escolher o local ideal para os treinos durante a fase inicial da competição.

Após visitar sete locais em diferentes estados norte-americanos, o Fluminense optou por se instalar na University of South Carolina, na cidade de Columbia, Carolina do Sul. O local oferece excelente infraestrutura esportiva e acadêmica, além de uma localização estratégica que permitirá um planejamento logístico eficiente para os deslocamentos durante o torneio.

A delegação tricolor embarcará para os Estados Unidos no dia 6 de junho, em voo fretado, com a primeira atividade em solo americano programada para o dia seguinte. O clube também preparou um cronograma detalhado de treinos e viagens, buscando minimizar o desgaste físico e manter o elenco em alta performance.

Onde o Fluminense vai treinar no Mundial de Clubes 2025?

A University of South Carolina foi escolhida como base de treinamentos do Fluminense para o Mundial de Clubes 2025. Localizada em Columbia, a instituição é uma referência acadêmica e esportiva na região, com uma estrutura completa para atender equipes de alto rendimento.

A decisão pela universidade foi tomada após uma equipe do clube realizar visitas técnicas em sete possíveis locais nos Estados Unidos. A escolha considerou fatores como qualidade dos campos de treinamento, condições das instalações de recuperação física, privacidade para o trabalho da comissão técnica e facilidade logística para os deslocamentos do time.

Durante a permanência em Columbia, a delegação tricolor ficará concentrada e contará com exclusividade em todas as dependências esportivas da universidade. O ambiente tranquilo da cidade e o clima ameno da região foram considerados ideais para a fase de preparação.

Estrutura à disposição do Fluminense

Na University of South Carolina, o Fluminense terá à disposição:

Estádio Harrison, com gramado de padrão internacional e capacidade para mais de 5 mil pessoas

Campos auxiliares de treinamento, com excelente condição de gramado

Academia de última geração, com equipamentos de alto rendimento

Centro de fisioterapia e reabilitação

Salas de vídeo e análise de desempenho

Espaços exclusivos para alimentação e descanso da delegação

Além disso, a universidade oferece suporte logístico e operacional para a equipe do Fluminense, com serviços de transporte interno, segurança e acompanhamento técnico.

A primeira atividade oficial em solo americano ocorrerá no dia 7 de junho, às 8h30, no Estádio Harrison. A equipe permanecerá treinando na Carolina do Sul até o dia 15 de junho, quando embarcará para Nova Jersey visando a estreia na competição.

Planejamento logístico do Fluminense

A estreia do Fluminense no Mundial de Clubes será no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O segundo jogo da fase de grupos, contra o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, também será disputado no mesmo estádio, no dia 21 de junho.

Após os dois primeiros compromissos, o Fluminense viajará para Miami, onde enfrentará o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no dia 25 de junho, no Hard Rock Stadium. Todo o planejamento logístico da equipe foi estruturado para otimizar os deslocamentos e minimizar o impacto das viagens no rendimento dos atletas.

A preparação em Columbia permitirá ao Fluminense chegar bem condicionado para os jogos e com um ambiente controlado para o desenvolvimento tático e físico do elenco.

Foco total na preparação para o título inédito

A escolha criteriosa da base de treinamentos demonstra o cuidado da comissão técnica com todos os aspectos da preparação para o Mundial. Com um elenco experiente e embalado pelas conquistas recentes, o Fluminense sonha alto e trabalha com foco total para buscar o inédito título mundial.

A preparação na University of South Carolina será a primeira etapa dessa jornada. O ambiente de excelência esportiva e a logística planejada serão fundamentais para que o Tricolor esteja no seu melhor nível competitivo quando a bola rolar nos Estados Unidos.