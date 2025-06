Com grandes nomes do futebol, o Mundial de Clubes gera grande expectativa entre os fãs antes do início do torneio. Entre os dias 14 de junho e 13 de julho, os jogadores do mais alto nível desfilarão seus talentos nos gramados dos Estados Unidos.

O Lance! montou uma seleção dos jogadores mais caros que estarão presentes no Mundial de Clubes baseado no valor de mercado do "Transfermarkt". A equipe conta apenas com atletas que jogam na Europa e com um único nome brasileiro.

Seleção mais cara do Mundial de Clubes

Goleiro: Donnarumma (40 milhões de euros)

Lateral-direito: Hakimi (80 milhões de euros)

Zagueiros: Bastoni (80 milhões de euros) e Pacho (65 milhões de euros)

Lateral-esquerdo: Gvardiol (75 milhões de euros)

Meias: Rodri (110 milhões de euros), Bellingham (180 milhões de euros) e Musiala (140 milhões de euros)

Atacantes: Mbappé (180 milhões de euros), Haaland (180 milhões de euros) e Vini Jr (170 milhões de euros)

Jogadores com alto valor de mercado no Mundial de Clubes

Dentre os goleiros, Diogo Costa, do Porto, e Kobel, do Dortmund, também possuem o mesmo valor de mercado (40 milhões de euros) de Donnarumma. No entanto, o Lance! optou pelo italiano, que recentemente conquistou a Champions League, Ligue 1 e Copa da França pelo PSG.

Nas laterais, Alexander-Arnold possui um valor de mercado de 75 milhões de euros, enquanto Nuno Mendes vale 70 milhões de euros. A dupla não apareceu na seleção do Mundial de Clubes por uma diferença pequena para Hakimi e Gvardiol, que joga na ala esquerda no Manchester City.

Dentre os zagueiros, Dean Huijsen ficou próximo de fazer parte dos "11 iniciais", tendo um valor de mercado avaliado em 60 milhões de euros. O defensor foi contratado pelo Real Madrid na janela de transferências extra.

No meio de campo, Fede Valverde (130 milhões de euros) e Cole Palmer (120 milhões de euros) não entraram na seleção do Mundial. Embora os dois valham mais do que o Rodri, a dupla não possui as características do volante do Manchester City e Espanha.

No banco de reservas do ataque da seleção do Mundial de Clubes entrariam Julián Álvarez (100 milhões de euros) e Michael Olise (100 milhões de euros). Ambos ficam longe dos valores do trio titular.