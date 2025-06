Nesta terça-feira (10), o último dia da janela de transferências aberta para o Mundial de Clubes, o Manchester City anunciou a contratação de três reforços para a disputa da competição. Os nomes, que já estavam acertados, agora assinaram o contrato e foram anunciados oficialmente. São eles: Rayan Cherki, que veio do Lyon, Tijjani Reijnders, do Milan, e Marcus Bettinelli, do Chelsea.

Os reforços se juntam a Rayan Aït-Nouri, que veio do Wolverhampton e já havia sido anunciado na segunda-feira (9). O defensor argelino chega para ocupar uma posição de carência do Manchester City, que jogou com Gvardiol - zagueiro de origem - no posto por boa parte da útlima temporada.

Rayan Aït-Nouri foi anunciado nesta segunda-feira (9) pelo Manchester City (Foto: Divulgação)

Rayan Cherki

O Manchester City chegou a um acordo com o Lyon para contratar o meio-campista francês Rayan Cherki, de 21 anos. Considerado uma das principais promessas do futebol europeu, o jogador assinou contrato válido até 2030 e custará aos cofres ingleses cerca de 36 milhões de euros (aproximadamente R$ 230 milhões), assim informa o jornalista Fabrizio Romano.

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders, destaque do Milan, foi outro que foi anunciado e reforça a equipe do Manchester City para o Mundial de Clubes. O valor fixado inicialmente é de 57 milhões de euros (aproximadamente 367 milhões de reais), de acordo com Fabrizio Romano. O meio-campista holandês de 26 anos chega como o primeiro reforço da equipe após o fim da Premier League. Destaque no Milan, Reijnders foi eleito o melhor da posição pelo Campeonato Italiano nesta temporada e conquistou a Supercopa da Itália junto com o clube.

Marcus Bettinelli

O Manchester City foi até o rival Chelsea para assegurar a contratação do seu terceiro goleiro. Depois da saída de Scott Carson, o City foi ao mercado e optou por Marcus Bettinelli. O italiano tem 33 anos e chega no clube para agregar no elenco que irá disputar o Mundial nas próximas semanas. Para o setor, Pep Guardiola já conta com o brasileiro Ederson e Stefan Ortega. Scott Carson, que era a terceira opção, foi figura querida da torcida, uma vez que chegou ao clube em 2021.

Jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

⚔️ Wydad Casablanca (Marrocos)

📆 Quarta-feira, 18 de junho

⏰ 13h00 (de Brasília)

⚔️ Al Ain (Emirados Árabes)

📆 Domingo, 22 de junho

⏰ 22h00 (de Brasília)

⚔️ Juventus (Itália)

📆 Quinta-feira, 26 de junho

⏰ 16h00 (de Brasília)

