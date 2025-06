COLUMBIA (EUA) - Desde que chegou aos Estados Unidos, o Fluminense se prepara para a estreia no Mundial de Clubes nas instalações da Universidade da Carolina do Sul, em Columbia. Embora a cidade não esteja mobilizada com a competição, os jogadores dos “Gamecocks” mostraram entusiasmo com a presença de craques do clube carioca.

Columbia é a capital e uma das cidades mais populosas do estado. No entanto, nesta época do ano passa outra impressão, já que a maior parte dos alunos viaja por conta das férias de verão - e só voltam em agosto, quando as aulas retornam. De acordo com o censo dos Estados Unidos de 2024, a cidade possui cerca de 144 mil habitantes, sendo quase 30 mil estudantes, aproximadamente 20% da população.

Nesse período, é comum que os alunos que permaneceram façam aulas de reforço ou aproveitem para seguir a preparação para a temporada. Era o caso de três atletas do time de futebol masculino, que estavam perto da pista de atletismo, que cerca um dos campos onde treinam. Um deles, Sonny Quintanilla, percebeu rapidamente o português, que se familiarizou por ter convivido com muitos brasileiros onde estudou. Sua primeira reação foi falar sobre o Brasil e sobre o Fluminense.

— Eu conheço o Fluminense, é um grande time brasileiro. Quem não conhece? Esta é uma boa pergunta. — brincou o jovem defensor.

Sonny é de Beaufort, que fica a cerca de duas horas de Columbia. Tem 23 anos e é lateral da equipe na universidade. Empolgado, falou especialmente sobre a presença de Thiago Silva na cidade, orgulhoso pelo zagueiro tricolor estar utilizando a mesma estrutura que utiliza há cinco anos.

— Meu jogador favorito do Fluminense é o Thiago Silva. Acompanhei ele no PSG e no Chelsea. Ele joga com simplicidade, mas com classe. É uma honra que o Fluminense tenha escolhido Columbia para treinar. Muitos amigos e familiares estão me perguntando se ele realmente está aqui e eu respondo que sim, é verdade. É incrível.

E Sonny não é o unico a admirar o futebol do “Monstro”. Alexander Stjernegaard, meio campista de 22 anos, é dinamarquês e, além do zagueiro, citou o outro capitão do Flu, Paulo Henrique Ganso. O meia contou que teve a oportunidade de ver o camisa 10 de perto em 2023, quando foi ao Brasil e assistiu um jogo do Fluminense pelo Brasileirão, destacando ainda a presença de Marcelo.

— Estou muito animado de ter o Fluminense aqui. É um grande time, com alguns dos melhores jogadores do mundo, como Thiago Silva e Ganso. Eu fui ao Brasil em 2023 e assisti a um jogo no Maracanã, contra o Bahia. Foi uma grande experência ver o Marcelo em campo e a atmosfera dos torcedores brasileiros. Desde então comecei a acompanhar mais o time, o título da Libertadores de 2023… Joguei com muitos brasileiros que torciam, então isso também contribuiu.

Ganso em treino do Fluminense na Universidade da Carolina do Sul (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Uma coincidência é que Alexander estudou na Universidade de Marshall, na Virgínia Ocidental, e conhece Luiza Travassos, ex-jogadora do Fluminense. A atleta defendeu o Tricolor de 2019 a 2021, quando então foi para os Estados Unidos estudar. Pelo clube, conquistou o primeiro título do futebol feminino, o Brasileirão Sub-18 de 2020, que contava com outras estrelas no time, como Tarciane e Luany, atualmente na Seleção Brasileira.

Já Junior, que defende os “Gamecocks” há três anos e meio, é jogador de defesa, podendo atuar como lateral ou zagueiro. O fato de desempenhar a mesma função que o camisa 3 tricolor pesou para que tivesse maior identificação com o jogador, mas não deixou o maestro tricolor de fora da sua lista.

— Sua liderança. É um dos jogadores que eu admiro muito, é muito consistente. No Milan, PSG, Chelsea… Está jogando em alto nível há muito tempo. Além dele, também gosto do Ganso, que jogou na Seleção Brasileira.

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund. A partida será no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na sequência, enfrentará o Ulsan, da Coréia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.