Saiba por que ingleses e argentinos não podem apitar jogos uns dos outros na Copa Entenda regra da Fifa para o possível confronto

Inglaterra e Argentina podem se enfrentar apenas em uma eventual semifinal da Copa do Mundo, mas há uma regra seguida pela Fifa que impede árbitros dos dois países de comandarem partidas envolvendo a seleção rival. A decisão leva em conta fatores geopolíticos e também critérios esportivos adotados pela entidade.

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A restrição envolve os árbitros ingleses Michael Oliver e Anthony Taylor, além dos argentinos Yael Falcón Pérez, Darío Herrera e Facundo Tello.

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Guerra das Malvinas influencia decisão da Fifa

O principal motivo remete à Guerra das Malvinas, conflito travado em 1982 entre Argentina e Reino Unido pela soberania das Ilhas Malvinas (Falklands, para os britânicos). A guerra deixou marcas profundas na relação entre os dois países e, desde então, a Fifa evita escalar árbitros ingleses em jogos da Argentina e árbitros argentinos em partidas da Inglaterra.

A política faz parte de um protocolo da entidade para evitar possíveis questionamentos sobre imparcialidade em confrontos marcados por rivalidades políticas ou históricas.

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A Fifa adota medidas semelhantes em outros confrontos considerados sensíveis no cenário internacional, como Rússia x Ucrânia e Armênia x Azerbaijão, por conta dos conflitos envolvendo esses países.

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Chaveamento da Copa também impede escalações

Além da questão geopolítica, o chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo também influencia a definição das arbitragens.

Inglaterra e Argentina estão no mesmo lado da chave e podem se enfrentar em uma eventual semifinal. Por esse motivo, a Fifa evita designar árbitros dessas nacionalidades para partidas de possíveis adversários das duas seleções durante a fase eliminatória.

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Caso uma das equipes seja eliminada antes da semifinal, os árbitros ingleses e argentinos voltam a ficar disponíveis para partidas envolvendo o outro lado da chave ou até mesmo para a decisão, desde que não haja conflito de nacionalidade.

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Árbitros seguem em ação nas quartas de final

Mesmo com as restrições, representantes dos dois países seguem escalados para as quartas de final da Copa do Mundo.

Michael Oliver será o árbitro do confronto entre Bélgica e Espanha. Já Facundo Tello apita o duelo entre França e Marrocos, designação que gerou repercussão em razão da rivalidade recente entre franceses e argentinos, intensificada após as últimas edições da Copa do Mundo.

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Facundo Tello apitando a partida entre França e Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inglaterra enfrenta a Noruega nas quartas de final, enquanto a Argentina encara a Suíça. Se ambas avançarem, o confronto entre as seleções acontecerá na semifinal do Mundial.

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