Maratona de Londres é fechada em menos de duas horas pela primeira vez na história

A Maratona de Londres, disputada neste domingo (26), entrou para a história como a mais rápida de todos os tempos. No masculino, o primeiro e segundo colocados fecharam a prova em menos de duas horas, o que nunca havia acontecido anteriormente. Já na categoria feminina, o recorde mundial foi quebrado.

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O queniano Sabastian Sawe e o etíope Yomif Kejelcha foram os grandes nomes na capital inglesa. Sawe foi o vencedor da maratona, após completar os 42,195km em 1h59min30 e marcar seu nome na história do esporte. No segundo lugar, Kejelcha fechou o percurso em 1h59min41. O ugandense Jacob Kiplim completou o pódio com 2h00min35. Antes, o recorde em maratonas era de 2h00min35, cravado por Kelvin Kiptum em 2023, na disputa de Chicago (EUA).

Já no feminino, a grande vencedora foi a etíope Tigst Assefa. Ela completou a prova em 2h15min41 e atualizou seu próprio recorde da categoria feminina. Antes, ele era de 10 segundos a mais. Para serem oficializadas, ambos os recordes da Maratona de Londres aguardam oficialização da World Atlhetics, a Federação Internacional de Atletismo.

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Na Maratona de Londres, Tigst Assefa quebrou seu próprio recorde (Foto: Reprodução/ World Athletics)

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Veja os pódios das provas de elite da Maratona de Londres 2026

MASCULINO

1 . Sabastian Sawe (QEN): 01:59:30 2 . Yomif Kejelcha (ETI): 01:59:41 3 . Jacob Kiplimo (UGA): 02:00:28

FEMININO