Maratona de Berlim 2025: quenianos vencem, e brasileira termina em sexto

A Maratona de Berlim de 2025 aconteceu neste domingo (21), e os vencedores de elite foram Sabastian Sawe e Rosemary Wanjiru, que levaram para o Quênia uma dupla vitória. A brasileira Vanessa Cristina ficou em sexto lugar na prova feminina para atletas cadeirantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Desempenho de Vanessa

Vanessa concluiu a prova de 42km com 1h47min27s, ficando apenas quatro segundos do quinto lugar. A vencedora da prova foi a suíça Manuela Schär, com o tempo de 1h35min08s. A britânica Jade Hall ficou em segundo, ao marcar 1h40min18s, e com apenas um segundo de diferença (1h40min19s), Eden Rainbow-Cooper garantiu o bronze.

Na etapa anterior do circuito, em Sydney, Vanessa conquistou medalha de bronze com 1h58min56s e veio com expectativa para Berlim. Na ocasião, ficou atrás de Susannah Scaroni e Eden Rainbow-Cooper. A brasileira já representou o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio 2020 e Paris 2024.

continua após a publicidade

➡️Marido de Sabrina Sato brilha na Maratona de Sydney; veja tempo

Vitória dos quenianos

A dupla queniana Sabastian Sawe e Rosemary Wanjiru fechou esta quinta etapa de sete do World Marathon Majors como vencedora. Ambos eram destaques e cabeças de chave, com os tempos de 2h02min05s e 2h16min14s, respectivamente.

Sawe começou com ritmo de recorde mundial, mas devido às altas temperaturas na capital alemã, Sabastian desacelerou após a segunda metade da prova. Ele venceu com 2h02min16s, pouco mais de um minuto do recorde da Maratona de Berlim, conquistado por Eliud Kipchoge em 2022.

continua após a publicidade

O atual campeão, Milkesa Mengesha, foi o único que acompanhou Sawe nos primeiros 10km, mas desistiu a 15km da chegada, com o japonês Akasaki Akira terminando em segundo, apenas quatro segundos atrás de Sabastian.

Pódio masculino da Maratona de Berlim 2025 (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

Rosemary Wanjiru enfrentou a primeira metade da prova na companhia de várias rivais etíopes, mas a 15km da chegada conseguiu se desvencilhar, tendo um desempenho fenomenal nos quilômetros finais. Mesmo com Dera Dida, Wanjiru manteve a liderança, vencendo com 2h21min05s, apenas três segundos à frente de Dera.

O desempenho de Rosemary foi tão intenso que, após cruzar a linha de chegada e ir direto ao chão, a queniana precisou de atendimento médico. Apesar de, numa tentativa de resfriar sua temperatura corporal, ter tomado um banho de gelo, suas condições de saúde impediram a realização da cerimônia de premiação feminina.

Calendário das maratonas Majors 2025