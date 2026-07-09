Antes de UFC 329, McGregor ataca Khabib: 'Nada no esporte'
O irlandês ainda exaltou Islam Makhachev: 'Acima de Khabib'
Às vésperas de seu aguardado retorno ao octógono contra Max Holloway na luta principal do UFC 329, Conor McGregor provou que, mesmo antes do duelo, ainda é o nome que mais gera barulho no mundo das artes marciais. Em entrevista à Complex, o "Notorious" abriu o jogo sobre dois dos maiores nomes que a região do Daguestão, na Rússia, já deu ao MMA: Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev.
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Ao falar sobre Khabib, McGregor minimizou a derrota sofrida no histórico UFC 229, em 2018, e afirmou que o ex-campeão construiu boa parte da carreira longe dos grandes holofotes. Na visão do irlandês, o russo só alcançou projeção mundial por causa da rivalidade entre os dois e não fez o suficiente para se justificar como um dos maiores da história do esporte.
- Ele não fez nada no esporte. Eu não lutava há dois anos e aguentei quatro rounds com ele. Esse cara não é nada. O homem não tem coragem.
Na época, os lutadores se envolveram em fortes discussões antes do duelo, que terminou com vitória do russo. Khabib finalizou o irlandês no quarto round com um mata-leão. O caos continuou após a luta, quando o russo saltou a grade para brigar com a equipe de Conor. Ano passado, eles voltaram a trocar farpas nas redes sociais.
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Na mesma entrevista, o ex-campeão aproveitou o momento para elogiar o legado já construído por Islam Makhachev, especialmente pelo número de finalizações. McGregor colocou o atual detentor de dois cinturões do UFC em um patamar acima de duas lendas do esporte.
"Pelo conjunto da obra, eu o coloco acima de Khabib e DC (Daniel Cormier). As pessoas ao redor dele estão falando sobre aposentadoria, mas ainda há muito naquele garoto", analisou McGregor, apostando que Makhachev ainda tem potencial para seguir no topo por muito tempo. No entanto, existem especulações sobre uma possível despedida do russo.
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UFC 329 - Volta de Conor McGregor
📆 Data: 11 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov
Card Preliminar - 18h
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden
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