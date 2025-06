Queniana quebra recorde dos 21K na Meia Maratona do Rio

A queniana Winnie Jepkosgei Kimutai estabeleceu um novo recorde na prova dos 21K da Maratona do Rio ao completar o percurso em 1h07min50. A competição aconteceu neste sábado (21) na orla carioca. No masculino, o etíope Bayelign Teshager conquistou o primeiro lugar com o tempo de 1h02min50.

continua após a publicidade

➡️ WSL: 1° dia de competições em Saquarema é adiado devido às condições do mar

Kimutai superou a marca anterior de 1h10m08s, estabelecida em 2024 pela também queniana Nelly Jepchumba. Durante toda a prova, a atleta manteve um ritmo médio de 3min13/km, demonstrando consistência e preparo físico.

A compatriota de Kimutai, Vibian Chepkurui, ficou com o segundo lugar no feminino, registrando o tempo de 1h11min16. A brasileira Franciane dos Santos Moura completou o pódio na terceira posição com 1h16min34.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz com o meu resultado. Graças a Deus cheguei em 3o lugar, como a brasileira melhor colocada na prova, e representar o Brasil é muito gratificante pra mim — declarou Franciane.

Após conquistar o recorde, Kimutai expressou sua satisfação:

— Hoje estou muito orgulhosa! No início, nem passava pela minha cabeça que eu poderia alcançar essa marca. Mas, quando percebi que estava indo bem, dei o meu melhor.

continua após a publicidade

Franciane dos Santos Moura ficou e terceiro lugar nos 21K da Maratona do Rio (foto: Lucas de Oliveira)

Decisão emocionante nos 21K masculino da Maratona do Rio

Na disputa masculina, o etíope Bayelign Teshager venceu a prova. Os quenianos Nicolas Kiptoo Kogsei e Luce Kiprop Koech ficaram com o segundo e terceiro lugares, respectivamente. A definição da prova masculina ocorreu apenas nos quilômetros finais.

— Estou muito feliz por vencer a Meia Maratona do Rio. O vento estava muito forte e dificultou um pouco, mas tive um ótimo desempenho. Espero estar aqui novamente no ano que vem — afirmou Teshager.

O brasileiro Fábio Jesus Correia terminou em quarto lugar com o tempo de 1h03min26. Giovane completou o top 5 masculino com a marca de 1h04min47.

A diferença entre o primeiro e o quarto colocado na prova masculina foi de apenas 36 segundos. No feminino, a vencedora completou o percurso com mais de três minutos de vantagem sobre a segunda colocada.

A Maratona do Rio continua sendo um dos principais eventos de corrida de rua do Brasil, atraindo atletas de elite internacional e promovendo o esporte no país.