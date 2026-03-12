Lenda da maratona, Eliud Kipchoge participará de corrida em Porto Alegre

O bicampeão olímpico de maratona, Eliud Kipchoge participará da NB 42K Porto Alegre em 12 de julho de 2026. A notícia confirma a presença de um dos maiores nomes do esporte mundial na prova gaúcha, que foi eleita pela World Athletics como a melhor maratona do Brasil em 2025.

A participação do queniano integra o projeto "Eliud Running World", uma iniciativa pessoal que visa completar uma maratona em cada um dos sete continentes nos próximos dois anos, com o objetivo de transformar o planeta em um "mundo de corredores". A etapa em Porto Alegre ganha um significado ainda mais especial, servindo como símbolo de superação e retomada após as graves enchentes que impactaram a cidade em 2024.

— Estou muito animado para ir ao Brasil e vivenciar a paixão do povo de Porto Alegre. Cada continente tem seu próprio espírito, e estou ansioso para compartilhar essa jornada com a América do Sul.

Reconhecimento de elite e impacto no esporte

A NB 42K Porto Alegre foi a escolhida por seu alto nível técnico e de performance, o índice elevado de atletas sub-3h e sua política de premiação. A maratona é a única no Brasil a ostentar o selo Elite da World Athletics, certificação concedida exclusivamente a eventos que atendem a padrões rigorosos em termos técnicos, operacionais, competitividade e presença de atletas de ponta.

Estrutura e inscrições

Para atender à demanda, a organização abrirá 5 mil novas vagas para todas as distâncias: 5, 10, 21 e 42 km. As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 18 de março, às 13h, no site oficial do evento. A prova já conta com 16,5 mil inscritos.

A maratona de 42 km terá largada no Parque da Redenção e chegada no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia). As provas de 5 km, 10 km e 21 km terão largada e chegada no Parque Harmonia.

A Expo NB 42K Porto Alegre funcionará no Parque Harmonia (Avenida Loureiro da Silva, 255) nos dias 9, 10 e 11 de julho, das 9h às 19h, e no dia 12 de julho, das 6h às 14h.

Premiação milionária e bônus por recorde

Com patrocínio da Prefeitura de Porto Alegre e do Golden Lake, a NB 42K Porto Alegre 2026 oferecerá uma premiação total superior a R$ 1 milhão. A política de premiação contempla os oito primeiros colocados nas categorias masculina e feminina da maratona. O primeiro lugar receberá R$ 90 mil, o segundo R$ 45 mil e o terceiro R$ 30 mil.

Um adicional de R$ 50 mil será concedido aos atletas brasileiros que alcançarem as melhores colocações em suas respectivas categorias.

O evento estabeleceu um ambicioso sistema de bônus de R$ 600 mil para a quebra de recordes em maratonas realizadas no Brasil e na América do Sul.

Superar o recorde brasileiro: bônus de R$ 100 mil.

Superar o recorde sul-americano: bônus total de R$ 600 mil (R$ 300 mil para cada vencedor, masculino e feminino).

Os tempos de referência são:

Recorde Brasileiro: Masculino (2h11m19s - Vanderlei Cordeiro de Lima, 2002); Feminino (2h29m48s - Tiringo Mulu, 2025).

Masculino (2h11m19s - Vanderlei Cordeiro de Lima, 2002); Feminino (2h29m48s - Tiringo Mulu, 2025). Recorde Sul-Americano: Masculino (2h05m00s); Feminino (2h24m52s).

Eliud Kipchoge promove tour internacional por maratonas ao redor do mundo (Foto: dsm-firmenich Running Team)

Recordes atuais da prova

A NB 42K Porto Alegre é detentora do recorde feminino em maratonas realizadas em solo brasileiro: 2h29m48s, estabelecido pela etíope Tiringo Mulu em 2025. Na categoria masculina, o mineiro Johnatas de Oliveira Cruz registrou o recorde local em 2025, com 2h12m45s.

Foco social e cultural

A passagem de Kipchoge por Porto Alegre também terá um forte apelo social. Ao longo do projeto "Eliud Running World", serão arrecadados fundos para a Eliud Kipchoge Foundation, que trabalha pela preservação ambiental e promoção da educação em comunidades carentes.

Em cada cidade, o maratonista participará de ativações culturais para interagir com o público, correr com fãs e inspirar um estilo de vida mais saudável, unindo o mundo através da corrida. A edição de 2026 contará com espaços exclusivos para corredores que utilizam calçados da marca, experiências de personalização e ações focadas em uma jornada completa pré, durante e pós-prova.

