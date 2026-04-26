Gabriel Medina é vice em Margaret River, mas assume liderança da WSL
Entre as mulheres, a brasileira Luana Silva também ficou com o vice na segunda etapa da WSL 2026
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Na madrugada deste domingo (26), o Brasil ficou perto de ver Gabriel Medina levantar um caneco da WSL após três anos, em Margaret River, na Austrália. No entanto, o tricampeão mundial foi superado na final pelo australiano George Pittar. Esta foi a primeira disputa por título do brasileiro desde a etapa do Taiti, em 2023. Em 2025, o medalhista olímpico ficou afastado das águas devido a uma lesão.
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Apesar do vice, Medina assumiu a liderança do ranking da WSL 2026, com 13.885 pontos. Atrás dele, estão Pittar e o brasileiro Miguel Pupo empatados com 13.320. O australiano aparece no segundo lugar por ter somado mais pontuação em baterias.
A decisão em Margaret River ficou marcada por uma polêmica envolvendo a prioridade na escolha de ondas. Logo na sequência, Pittar marcou a maior nota da bateria, um 9. Após o somatório, o australiano venceu Medina por 15.17 a 12.46 e levantou o seu primeiro caneco da Championship Tour, aos 23 anos, em sua primeira final. Na caminhada até o título, Pittar bateu quatro brasileiros campeões mundiais: Filipe Toledo, Yago Dora, Ítalo Ferreira e Medina.
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Luana Silva é superada na final por americana
Única representante do Brasil na elite do surfe mundial feminino, Luana Silva chegou à final em Margaret River, mas também terminou com o vice, de virada. Na bateria decisiva, disputada na noite deste sábado (25), ela foi superada na última onda pela americana Lakey Peterson. O resultado final foi 12.23 a 11.83. Com o resultado, Luana subiu para a quarta posição do ranking mundial.
Veja os resultados das finais em Margaret River
SEMIFINAIS MASCULINAS
- Samuel Pupo (BRA) 13.34 x Gabriel Medina (BRA) 14.77
- George Pittar (AUS) 13.16 x Ítalo Ferreira (BRA) 12.16
FINAL MASCULINA
- Gabriel Medina (BRA) 13.16 x George Pittar (AUS) 15.17
SEMIFINAIS FEMININAS
- Sawyer Lindblad (EUA) 9.50 x Lakey Peterson (EUA) 12.50
- Luana Silva (BRA) 14.27 x Caitlin Simmers (EUA) 13.66
FINAL FEMININA
- Lakey Peterson (EUA) 12.23 x Luana Silva (BRA) 11.83
Próxima etapa da WSL
Na próxima etapa, a terceira da temporada 2026, a WSL permanece na Austrália, mas em Gold Coast. O início da competição está marcado para a próxima quinta-feira (30).
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