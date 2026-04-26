Gabriel Medina é vice em Margaret River, mas assume liderança da WSL

Na madrugada deste domingo (26), o Brasil ficou perto de ver Gabriel Medina levantar um caneco da WSL após três anos, em Margaret River, na Austrália. No entanto, o tricampeão mundial foi superado na final pelo australiano George Pittar. Esta foi a primeira disputa por título do brasileiro desde a etapa do Taiti, em 2023. Em 2025, o medalhista olímpico ficou afastado das águas devido a uma lesão.

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Apesar do vice, Medina assumiu a liderança do ranking da WSL 2026, com 13.885 pontos. Atrás dele, estão Pittar e o brasileiro Miguel Pupo empatados com 13.320. O australiano aparece no segundo lugar por ter somado mais pontuação em baterias.

A decisão em Margaret River ficou marcada por uma polêmica envolvendo a prioridade na escolha de ondas. Logo na sequência, Pittar marcou a maior nota da bateria, um 9. Após o somatório, o australiano venceu Medina por 15.17 a 12.46 e levantou o seu primeiro caneco da Championship Tour, aos 23 anos, em sua primeira final. Na caminhada até o título, Pittar bateu quatro brasileiros campeões mundiais: Filipe Toledo, Yago Dora, Ítalo Ferreira e Medina.

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George Pittar supera Gabriel Medina e vence etapa de Margaret River da WSL 2026 (Foto: Hannah Anderson/ WSL)

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Luana Silva é superada na final por americana

Única representante do Brasil na elite do surfe mundial feminino, Luana Silva chegou à final em Margaret River, mas também terminou com o vice, de virada. Na bateria decisiva, disputada na noite deste sábado (25), ela foi superada na última onda pela americana Lakey Peterson. O resultado final foi 12.23 a 11.83. Com o resultado, Luana subiu para a quarta posição do ranking mundial.

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Luana Silva é vice na etapa de Margaret River da WSL 2026 (Foto: WSL/ Beatriz Ryder)

Veja os resultados das finais em Margaret River

SEMIFINAIS MASCULINAS

Samuel Pupo (BRA) 13.34 x Gabriel Medina (BRA) 14.77

George Pittar (AUS) 13.16 x Ítalo Ferreira (BRA) 12.16

FINAL MASCULINA

Gabriel Medina (BRA) 13.16 x George Pittar (AUS) 15.17

SEMIFINAIS FEMININAS

Sawyer Lindblad (EUA) 9.50 x Lakey Peterson (EUA) 12.50

Luana Silva (BRA) 14.27 x Caitlin Simmers (EUA) 13.66

FINAL FEMININA

Lakey Peterson (EUA) 12.23 x Luana Silva (BRA) 11.83

Próxima etapa da WSL

Na próxima etapa, a terceira da temporada 2026, a WSL permanece na Austrália, mas em Gold Coast. O início da competição está marcado para a próxima quinta-feira (30).