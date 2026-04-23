O "Brazilian Storm" já tem data e hora para voltar a ditar o ritmo na Austrália. Após um domingo de gala, onde o Brasil classificou cinco de seus sete representantes para as quartas de final, a WSL confirmou a retomada das baterias para esta quinta-feira (23) às 20h (de Brasília).

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O breve hiato foi necessário devido à instabilidade climática em Margaret River: ventos fortes e o mar excessivamente revolto tornaram as águas impraticáveis para a alta performance nos últimos dias, mas a expectativa agora é de condições ideais para a definição da etapa.

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O caminho até as quartas: revanches e redenção

A última rodada de disputas foi marcada por superação e confrontos históricos. Em uma revanche de peso após as Olimpíadas de Paris, Gabriel Medina soube ler as ondas irregulares e despachou o anfitrião e bicampeão da etapa, Jack Robinson. Com a melhor nota do embate (6,33), o tricampeão mundial garantiu seu lugar nas quartas, onde medirá forças com o norte-americano Crosby Colapinto.

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A armada brasileira ainda contou com a redenção de Samuel Pupo, que garantiu uma virada eletrizante contra Kanoa Igarashi nos instantes finais, e o favoritismo de Yago Dora, vencedor do duelo contra Connor O'Leary. Já no aguardado embate entre campeões mundiais, Italo Ferreira levou a melhor sobre o compatriota João Chianca em uma disputa decidida nos detalhes. No quadro feminino, Luana Silva manteve a solidez ao vencer Sophie McCulloch e agora encara seu maior desafio: a atual campeã mundial Molly Picklum.

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Confrontos das quartas de final:

Masculino:

Samuel Pupo (BRA) x Joel Vaughan (AUS) Crosby Colapinto (EUA) x Gabriel Medina (BRA) Yago Dora (BRA) x George Pittar (AUS) Italo Ferreira (BRA) x Ethan Ewing (AUS)

Feminino:

Luana Silva (BRA) x Molly Picklum (AUS),

Miguel Pupo competindo na etapa da WSL em Bells Beach 2026 (Foto: WSL / Cait Miers)

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