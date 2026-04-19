O "Brazilian Storm" mostrou sua força nas ondas pesadas de Margaret River. Na madrugada deste domingo (19), o Brasil garantiu cinco representantes nas quartas de final da segunda etapa do Championship Tour (CT) da WSL. Em um dia marcado por ventos fortes e condições irregulares, os brasileiros superaram o mar revolto e adversários, consolidando o domínio verde e amarelo na competição.

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A revanche de Medina

O grande destaque da rodada foi o reencontro entre Gabriel Medina e Jack Robinson. Após o duelo nas semifinais das Olimpíadas de Paris, onde a calmaria do mar favoreceu o australiano, o cenário em Margaret River foi oposto. Medina soube ler as ondas instáveis e, com uma nota 6,33, a melhor do confronto, somou 11,90 pontos para despachar o bicampeão da etapa.

— Estava difícil de surfar, senti que estava tentando sobreviver, mas estou feliz com a vitória. É difícil quando o vento está assim, espero que tenhamos melhores condições para poder performar, mas estamos aqui para isso também. Jack é um dos melhores aqui, então é bom ganhar uma bateria dessa. Ele é um surfista e pessoa incrível — celebrou o tricampeão mundial, que agora enfrenta o norte-americano Crosby Colapinto.

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Domínio no masculino e "Samuca" inspirado

Samuel Pupo protagonizou outra virada eletrizante. Após ver Kanoa Igarashi liderar boa parte da bateria, "Samuca" arrancou um 8,00 dos juízes com manobras potentes de borda, fechando o somatório em 14,00 a 13,80. Ele terá pela frente o australiano Joel Vaughan.

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Já Yago Dora confirmou o favoritismo ao bater Connor O'Leary (10,34 a 7,03), aproveitando as raras oportunidades que o mar ofereceu. No duelo entre campeões, Italo Ferreira levou a melhor sobre o compatriota João Chianca em uma disputa equilibrada, decidida nos detalhes: 13,40 a 12,80. Italo agora encara Ethan Ewing, que eliminou o então líder do ranking, Miguel Pupo, em uma bateria apertada.

Representatividade feminina

No quadro feminino, Luana Silva estreou com solidez em Margaret River. A brasileira somou 10,97 e superou a australiana Sophie McCulloch. O desafio seguinte, contudo, exige nível máximo: Luana enfrentará a atual campeã mundial, Molly Picklum, por uma vaga nas semifinais.

Luana Silva na etapa de Bells Beach da WSL (Foto: Reprodução/Instagram)

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Próximos confrontos das quartas de final

O evento entra em compasso de espera por melhores condições, mas as baterias já estão definidas:

Masculino:

Samuel Pupo (BRA) x Joel Vaughan (AUS) Crosby Colapinto (EUA) x Gabriel Medina (BRA) Yago Dora (BRA) x George Pittar (AUS) Italo Ferreira (BRA) x Ethan Ewing (AUS)

Feminino:

Luana Silva (BRA) x Molly Picklum (AUS)

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