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Com revanche de Medina e virada de Samuca, Brasil tem cinco nas quartas em Margaret River

De sete surfistas, cinco se classificaram para as quartas na segunda etapa do circuito mundial da WSL

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/04/2026
11:37
Gabriel Medina nas quartas em Masgaret River (Foto: WSL / Beatriz Ryder)
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O "Brazilian Storm" mostrou sua força nas ondas pesadas de Margaret River. Na madrugada deste domingo (19), o Brasil garantiu cinco representantes nas quartas de final da segunda etapa do Championship Tour (CT) da WSL. Em um dia marcado por ventos fortes e condições irregulares, os brasileiros superaram o mar revolto e adversários, consolidando o domínio verde e amarelo na competição.

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A revanche de Medina

O grande destaque da rodada foi o reencontro entre Gabriel Medina e Jack Robinson. Após o duelo nas semifinais das Olimpíadas de Paris, onde a calmaria do mar favoreceu o australiano, o cenário em Margaret River foi oposto. Medina soube ler as ondas instáveis e, com uma nota 6,33, a melhor do confronto, somou 11,90 pontos para despachar o bicampeão da etapa.

— Estava difícil de surfar, senti que estava tentando sobreviver, mas estou feliz com a vitória. É difícil quando o vento está assim, espero que tenhamos melhores condições para poder performar, mas estamos aqui para isso também. Jack é um dos melhores aqui, então é bom ganhar uma bateria dessa. Ele é um surfista e pessoa incrível — celebrou o tricampeão mundial, que agora enfrenta o norte-americano Crosby Colapinto.

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Domínio no masculino e "Samuca" inspirado

Samuel Pupo protagonizou outra virada eletrizante. Após ver Kanoa Igarashi liderar boa parte da bateria, "Samuca" arrancou um 8,00 dos juízes com manobras potentes de borda, fechando o somatório em 14,00 a 13,80. Ele terá pela frente o australiano Joel Vaughan.

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Yago Dora confirmou o favoritismo ao bater Connor O'Leary (10,34 a 7,03), aproveitando as raras oportunidades que o mar ofereceu. No duelo entre campeões, Italo Ferreira levou a melhor sobre o compatriota João Chianca em uma disputa equilibrada, decidida nos detalhes: 13,40 a 12,80. Italo agora encara Ethan Ewing, que eliminou o então líder do ranking, Miguel Pupo, em uma bateria apertada.

Representatividade feminina

No quadro feminino, Luana Silva estreou com solidez em Margaret River. A brasileira somou 10,97 e superou a australiana Sophie McCulloch. O desafio seguinte, contudo, exige nível máximo: Luana enfrentará a atual campeã mundial, Molly Picklum, por uma vaga nas semifinais.

Luana Silva na etapa de Bells Beach da WSL (Foto: Reprodução/Instagram)
Luana Silva na etapa de Bells Beach da WSL (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Com Medina, seis brasileiros avançam às oitavas em etapa de Margaret River

Próximos confrontos das quartas de final

O evento entra em compasso de espera por melhores condições, mas as baterias já estão definidas:

Masculino:

  1. Samuel Pupo (BRA) x Joel Vaughan (AUS)
  2. Crosby Colapinto (EUA) x Gabriel Medina (BRA)
  3. Yago Dora (BRA) x George Pittar (AUS)
  4. Italo Ferreira (BRA) x Ethan Ewing (AUS)

Feminino:

  1. Luana Silva (BRA) x Molly Picklum (AUS)

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