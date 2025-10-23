Rio de Janeiro recebe Copa Ibero-Americana e Copa Latina de BMX

Fala, galera! Mais uma vez com vocês aqui no Lance! e, dessa vez, é para contar uma excelente novidade. No próximo final de semana, nos dias 25 e 26, a cidade do Rio de Janeiro vai receber a Copa Ibero-Americana e a 6ª etapa da Copa Latina de BMX, no Parque Radical de Deodoro, um dos equipamentos do legado olímpico da nossa cidade.

Será a primeira grande competição depois da reforma da pista, que está simplesmente sensacional. A reabertura aconteceu em janeiro deste ano e a pista do Rio é a única no mundo mantida em nível olímpico após ter realizado uma edição dos Jogos.

Parque de Deodoro receberá competições de BMX (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)

Com o investimento de R$ 4,5 milhões na reforma, foi possível garantir a alta qualidade do percurso de 350 metros (feminino) e 400 metros (masculino). A pista ocupa uma área de cerca de quatro mil metros quadrados e conta ainda com duas opções de partidas para as competições: uma com 8m de altura, para provas em nível olímpico e competições internacionais; e a outra com 5m para receber atletas amadores que estão começando no esporte.

Promessa de show com as feras do BMX

Eu tenho certeza de que será um torneio com o nível lá em cima. Quem quiser aproveitar para ver o show dessas feras do BMX é só chegar no Parque Radical, a partir das 8h. A entrada é franca. Encontro com vocês lá!

Guilherme Schleder no Lance!

Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.

