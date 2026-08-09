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Saiba quanto João Fonseca faturou pela campanha no Masters 1000 de Montreal

Número 1 do Brasil caiu para Ben Shelton nas oitavas de final do torneio canadense

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 22:47
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca cerra o punho direito e comemora ponto no jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal
João Fonseca comemora ponto contra Ben Shelton (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES)

Apesar da derrota para Ben Shelton no Masters 1000 de Montreal, neste domingo (9), João Fonseca faturou mais uma quantia significativa em premiação financeira. A eliminação nas oitavas de final rendeu ao número 1 do Brasil e 27 do mundo 105,720 mil dólares (o equivalente a R$ 537 mil, de acordo com a cotação atual).

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Ao longo do ano, o brasileiro já acumulou um total de 1,693 milhão de dólares em premiações, cerca de R$ 8,6 milhões. O valor é referente apenas às participações em chaves de simples.

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Até o momento, a maior premiação conquistada por Fonseca na temporada foi em Roland Garros, em junho. Na ocasião, alcançou as quartas de final, seu melhor resultado em um Grand Slam. Pelas quatro vitórias, com destaque para o 3 a 2 sobre o sérvio Novak Djokovic, o jovem embolsou 470 mil euros (aproximadamente R$ 2,72 milhões).

Já o segundo maior valor obtido pelo brasileiro em 2026 veio em Wimbledon, quando chegou à terceira rodada e faturou 185 mil euros (cerca de R$ 1,08 milhão). A terceira maior recompensa foi no Masters 1000 de Monte Carlo, quando caiu nas quartas de final e recebeu 158 mil euros (R$ 916 mil).

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Além das premiações geradas nos eventos do circuito profissional, se destaca a quantia ganha pelo atleta no UTS Rio, torneio de exibição disputado em julho, no Maracanãzinho. Por ter terminado em sétimo lugar, de oito participantes, João levou para casa 119,6 mil dólares (R$ 610 mil).

João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal
João Fonseca deixa a quadra após derrota nas oitavas do Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

➡️ João Fonseca cai para Ben Shelton e se despede de Montreal nas oitavas

➡️ Veja os lances de João Fonseca x Ben Shelton pelas oitavas do Masters 1000 de Montreal

João Fonseca cai para Ben Shelton em Montreal

A primeira campanha de João Fonseca na volta da gira de quadra rápida terminou neste domingo (9). Nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, o número 1 do Brasil e 27 do mundo foi derrotado pelo americano Ben Shelton, top 10 do ranking da ATP e atual campeão do torneio canadense, por 2 sets a 0, nas parciais de 6/3 e 7/6 (3). A partida foi disputada na quadra central do Estádio IGA.

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