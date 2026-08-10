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F1: McLaren promete atualizações para alcançar rival

Andrea Stella revelou que o carro terá mais mudanças após as férias

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
10/08/2026 17:10
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O australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 20 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
O australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 20 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Na pausa da temporada da Fórmula 1 (F1), a McLaren segue trabalhando em atualizações no carro. O chefe Andrea Stella avalia que as mudanças apresentadas no GP da Hungria colocaram a equipe no mesmo nível da rival Ferrari e garante que mais novidades serão colocadas em prática na volta das férias.

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Stella destacou a evolução do carro no circuito de Hungaroring, especialmente com relação ao ganho de velocidade nas retas, uma vantagem da unidade de potência. Agora, o desempenho nas curvas de baixa velocidade é o principal ponto de atenção.

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— Melhoramos em algumas áreas. Pelo menos com base nos resultados da Hungria, agora no mesmo nível da Ferrari. Precisamos melhorar ainda mais em baixa velocidade, mas parte do desempenho veio nas retas, o que acredito ser uma vantagem de utilizar a unidade de potência da Mercedes - explicou.

De acordo com o planejamento da McLaren, as mudanças serão distribuídas ao longo da temporada, ou seja, as novidades apresentadas na Hungria fazem parte de um pacote.

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— As atualizações que trouxemos fazem parte de um pacote distribuído ao longo de algumas etapas. Esta foi a primeira parte dessas atualizações. Haverá novidades para as próximas corridas - concluiu.

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O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, dirige no segundo dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, dirige no segundo dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

Quando a F1 volta?

A temporada da Fórmula 1 está em pausa, para as tradicionais férias de verão. As atividades da categoria retornam no GP da Holanda, no Circuito de Zandvoort, do dia 21 a 23 de agosto.

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