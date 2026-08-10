F1: McLaren promete atualizações para alcançar rival Andrea Stella revelou que o carro terá mais mudanças após as férias

Na pausa da temporada da Fórmula 1 (F1), a McLaren segue trabalhando em atualizações no carro. O chefe Andrea Stella avalia que as mudanças apresentadas no GP da Hungria colocaram a equipe no mesmo nível da rival Ferrari e garante que mais novidades serão colocadas em prática na volta das férias.

➡️Piastri rebate Hamilton na F1: 'Eles não são para todos'

➡️ Diretor da F1 detalha qualidades de Bortoleto: 'Algo que precisamos'

Stella destacou a evolução do carro no circuito de Hungaroring, especialmente com relação ao ganho de velocidade nas retas, uma vantagem da unidade de potência. Agora, o desempenho nas curvas de baixa velocidade é o principal ponto de atenção.

continua após a publicidade

— Melhoramos em algumas áreas. Pelo menos com base nos resultados da Hungria, agora no mesmo nível da Ferrari. Precisamos melhorar ainda mais em baixa velocidade, mas parte do desempenho veio nas retas, o que acredito ser uma vantagem de utilizar a unidade de potência da Mercedes - explicou.

De acordo com o planejamento da McLaren, as mudanças serão distribuídas ao longo da temporada, ou seja, as novidades apresentadas na Hungria fazem parte de um pacote.

continua após a publicidade

— As atualizações que trouxemos fazem parte de um pacote distribuído ao longo de algumas etapas. Esta foi a primeira parte dessas atualizações. Haverá novidades para as próximas corridas - concluiu.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, dirige no segundo dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

Quando a F1 volta?

A temporada da Fórmula 1 está em pausa, para as tradicionais férias de verão. As atividades da categoria retornam no GP da Holanda, no Circuito de Zandvoort, do dia 21 a 23 de agosto.

continua após a publicidade

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.