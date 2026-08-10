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Rio 2016: Olimpíada sediada pelo Brasil completa dez anos

Lance! publica série de reportagens relembrando os principais momentos do evento

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
10/08/2026 10:00
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Uma década se passou desde que Vanderlei Cordeiro de Lima acendeu a pira olímpica no Estádio do Maracanã, marcando oficialmente o início dos Jogos Rio 2016. Pela primeira vez, um país sul-americano sediava o maior evento esportivo do mundo. Ao longo de 17 dias, o Brasil fez sua melhor campanha até então. Se despediu de ídolos e conheceu as referências do futuro. Deu show de arquibancada.

Ao todo, o Brasil conquistou 19 medalhas, sendo sete de ouro. Alguns inéditos, como o de Robson Conceição, o primeiro do boxe, e o título da seleção masculina de futebol que, enfim, chegou. Ainda houve espaço para ampliar a tradição em modalidades como vôlei, judô e vela.

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Para comemorar o marco, o Lance! relembra através de entrevistas exclusivas e bastidores os momentos mais importantes do evento em uma série de 15 reportagens, que serão publicadas em sequência. Confira a lista abaixo e não perca nenhum conteúdo:

  1. De Gisele a Vanderlei, a Cerimônia de Abertura - 10/8
  2. Como está a Floresta dos Atletas em Deodoro - 11/8
  3. O brilho de Rebeca Andrade antes do "baile de favela" - 12/8
  4. Hugo Calderano estreia fazendo história - 13/8
  5. Exclusivo: Simone Biles diz que Rio 2016 é sua competição preferida - 14/8
  6. Torcida dá show, cria memes, e "apavora" Hope Solo e Lavillenie - 15/8
  7. O adeus de Michael Phelps, o deus olímpico - 16/8
  8. Exclusivo: Diego Hypólito revela que mudou tática para conseguir medalha - 17/8
  9. Ryan Lochte e a polêmica do falso assalto - 18/8
  10. Árbitro de boxe se consagra como o "Rosário do Brasil" - 19/8
  11. A despedida das bicampeãs de vôlei Sheilla, Fabiana e Jaqueline - 20/8
  12. A estreia de Gabi, a filha do Deus do vôlei - 21/8
  13. Ágatha e Bárbara arrancam única derrota da tricampeã Walsh - 22/8
  14. Exclusivo: Usain Bolt diz que Jogos no Rio o transformaram em lenda - 23/7
  15. Os ouros que coroaram a campanha brasileira - 24/8
Infográfico detalha campanha do Brasil nas Olimpíadas do Rio 2016

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