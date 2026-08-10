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João Fonseca mira salto no ranking após queda em Montreal

Brasileiro chegou aos 1.800 pontos após alcançar as oitavas de final em Montreal e depende de resultados para confirmar avanço

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 11:51
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João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Tsitsipas na estreia em Montreal
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Tsitsipas na estreia em Montreal (Divulgação)

Mesmo eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, João Fonseca ainda pode terminar a semana em uma posição melhor no ranking da ATP. O brasileiro perdeu para o norte-americano Ben Shelton por 2 sets a 0, neste domingo (9), mas somou 100 pontos pela campanha no torneio canadense.

Com isso, João Fonseca chegou aos 1.800 pontos e aparece provisoriamente na 25ª colocação do ranking ao vivo. Para confirmar o salto de duas posições, porém, o brasileiro precisa acompanhar os resultados de dois concorrentes que seguem vivos na competição.

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João Fonseca depende de tropeço de Nakashima

Brandon Nakashima é o principal rival de João Fonseca na disputa por posições. O norte-americano aparece em 29º no ranking ao vivo, com 1.685 pontos, e enfrenta o italiano Luciano Darderi pelas quartas de final. Se vencer o confronto, Nakashima chegará a 1.885 pontos e ultrapassará o brasileiro. Por isso, Fonseca precisa torcer pela eliminação do norte-americano nesta segunda-feira (10).

De boné, João Fonseca olha para a arquibancada do Estádio IGA durante o jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal
João Fonseca no Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES)

Mérida não pode ser campeão

Outro jogador que pode superar João Fonseca é o espanhol Daniel Mérida. Atualmente em 40º no ranking ao vivo, o tenista soma 1.117 pontos e precisa conquistar o título em Montreal para ultrapassar o brasileiro.

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Mérida encara o norte-americano Learner Tien nas quartas de final. Caso avance até a decisão e fique com o troféu, ele ultrapassará Fonseca na próxima atualização da ATP. Dessa forma, o brasileiro pode terminar a semana na 25ª posição, mas também corre o risco de permanecer no 27º lugar, caso Mérida e Nakashima ganhem seus jogos.

➡️ Veja os lances de João Fonseca x Ben Shelton pelas oitavas do Masters 1000 de Montreal

Campanha em Montreal

Cabeça de chave em Montreal, João Fonseca estreou diretamente na segunda rodada. O brasileiro derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 e repetiu o placar diante do norueguês Casper Ruud na rodada seguinte.

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A sequência terminou nas oitavas de final contra Ben Shelton, atual número 10 do mundo. O norte-americano venceu por 2 sets a 0 e encerrou a campanha do brasileiro no Masters 1000 canadense.

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