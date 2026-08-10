João Fonseca mira salto no ranking após queda em Montreal Brasileiro chegou aos 1.800 pontos após alcançar as oitavas de final em Montreal e depende de resultados para confirmar avanço

Mesmo eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, João Fonseca ainda pode terminar a semana em uma posição melhor no ranking da ATP. O brasileiro perdeu para o norte-americano Ben Shelton por 2 sets a 0, neste domingo (9), mas somou 100 pontos pela campanha no torneio canadense.

Com isso, João Fonseca chegou aos 1.800 pontos e aparece provisoriamente na 25ª colocação do ranking ao vivo. Para confirmar o salto de duas posições, porém, o brasileiro precisa acompanhar os resultados de dois concorrentes que seguem vivos na competição.

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João Fonseca depende de tropeço de Nakashima

Brandon Nakashima é o principal rival de João Fonseca na disputa por posições. O norte-americano aparece em 29º no ranking ao vivo, com 1.685 pontos, e enfrenta o italiano Luciano Darderi pelas quartas de final. Se vencer o confronto, Nakashima chegará a 1.885 pontos e ultrapassará o brasileiro. Por isso, Fonseca precisa torcer pela eliminação do norte-americano nesta segunda-feira (10).

João Fonseca no Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES)

Mérida não pode ser campeão

Outro jogador que pode superar João Fonseca é o espanhol Daniel Mérida. Atualmente em 40º no ranking ao vivo, o tenista soma 1.117 pontos e precisa conquistar o título em Montreal para ultrapassar o brasileiro.

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Mérida encara o norte-americano Learner Tien nas quartas de final. Caso avance até a decisão e fique com o troféu, ele ultrapassará Fonseca na próxima atualização da ATP. Dessa forma, o brasileiro pode terminar a semana na 25ª posição, mas também corre o risco de permanecer no 27º lugar, caso Mérida e Nakashima ganhem seus jogos.

➡️ Veja os lances de João Fonseca x Ben Shelton pelas oitavas do Masters 1000 de Montreal

Campanha em Montreal

Cabeça de chave em Montreal, João Fonseca estreou diretamente na segunda rodada. O brasileiro derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 e repetiu o placar diante do norueguês Casper Ruud na rodada seguinte.

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A sequência terminou nas oitavas de final contra Ben Shelton, atual número 10 do mundo. O norte-americano venceu por 2 sets a 0 e encerrou a campanha do brasileiro no Masters 1000 canadense.

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