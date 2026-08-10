Hugo Calderano estreia no Smash da Europa; veja adversário e chave Brasileiro é o cabeça de chave número sete do torneio individual

Após o título em São José dos Campos, Hugo Calderano volta à ação no circuito internacional do tênis de mesa. Nesta terça-feira (11), o brasileiro faz sua estreia na chave de simples do Smash da Europa, na Suécia. O torneio reúne nove atletas top-10 do mundo e vale 2000 pontos no ranking.

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Calderano, que atualmente aparece como o oitavo melhor do mundo, faz sua primeira partida contra o anfitrião William Bergenblock, que entrou como atleta convidado pela organização. O jogo está marcado para esta terça-feira (11), a partir das 9h20 (horário de Brasília). Em caso de vitória, Hugo terá pela frente o japonês Maharu Yoshimura, número 51 do mundo, na segunda rodada.

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Entre as estrelas que disputam o Smash da Suécia, Félix Lebrun, quinto melhor do mundo, está no caminho de Hugo Calderano, com um eventual confronto nas quartas de final. O francês leva vantagem no histórico de confrontos entre os dois, com seis vitórias contra seis do brasileiro. O último confronto aconteceu em março deste ano, nas quartas de final do WTT Champions de Chongqing, com vitória de Lebrun. Calderano venceu pela última vez em junho de 2025, na decisão do WTT Star Contender de Liubliana.

Os Grand Smashes são considerados os torneios mais importantes entre as competições organizadas pela World Table Tennis (WTT), comparados aos Grand Slams do tênis tradicional. Na hierarquia de relevância e competitividade, ficam atrás apenas do Mundial e Copa do Mundo da modalidade, organizadas pela ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa).

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Bruna Takahashi durante a disputa do Smash da Europa de Tênis de Mesa (Foto: World Table Tennis)

Bruna Takahashi segue nas duplas mistas

Além de Hugo Calderano, Bruna Takahashi também representou o Brasil na chave de simples do Smash da Europa, mas foi eliminada na primeira rodada. Nesta segunda-feira (10), ela foi superada pela alemã Sabine Winter por 3 sets a 2 (11/6, 9/11, 10/12, 11/7 e 5/11).

Apesar da eliminação, ela segue na chave de duplas mistas para competir ao lado de Calderano. Os dois formam a segunda melhor parceria do mundo e estreiam direto na segunda rodada, ainda sem adversário definido.

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