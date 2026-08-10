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Sem LeBron, Lakers terão desafio pela frente, alerta Shaq

Astro deixou Los Angeles após oito temporadas e assinou com o Philadelphia 76ers

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 11:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
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LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)
LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

A saída de LeBron James representa o fim de uma era no Los Angeles Lakers e também coloca a franquia diante de um novo desafio. Depois de oito temporadas com o astro como principal referência, a equipe precisará encontrar uma nova identidade para seguir competitiva na NBA.

Para Shaquille O'Neal, a ausência de LeBron pode ser mais significativa do que os Lakers imaginam. O ex-pivô destacou principalmente a capacidade do astro de controlar o ritmo das partidas e tomar as decisões certas com a bola. Mesmo aos 41 anos, LeBron continuou tendo papel importante na equipe. Na última temporada, disputou 60 partidas e registrou médias de 20,9 pontos, 7,2 assistências e 6,1 rebotes.

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— LeBron era o mestre no controle de bola. Ele sempre fazia a jogada certa, mas precisava ter a bola nas mãos na maior parte do tempo para passar a bola para Luka ou Austin Reaves — afirmou Shaq ao programa TODAY.

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LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)
LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)

Saída de LeBron marca mudança de direção

Embora reconheça o peso da perda, Shaq entende a decisão dos Lakers de apostar em um elenco mais jovem. A chegada de Luka Doncic já havia sinalizado uma mudança de rumo na franquia.

— Quando você fica mais velho e ainda está jogando em alto nível, você ainda tenta exigir um salário alto. Às vezes, como franquia, você tem que dizer: 'Eu quero pagar a esse cara tanto dinheiro pelos próximos dois anos, ou quero contratar alguém mais jovem?' — explicou.

Doncic, de 27 anos, passou a ser o principal nome do projeto dos Lakers. A franquia também garantiu a permanência de Austin Reaves, que assinou uma extensão de quatro anos e US$ 185 milhões. LeBron, por outro lado, decidiu seguir um novo caminho. O astro deixou Los Angeles e acertou com o Philadelphia 76ers um contrato de dois anos no valor de aproximadamente US$ 8 milhões.

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