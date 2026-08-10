Sem LeBron, Lakers terão desafio pela frente, alerta Shaq
Astro deixou Los Angeles após oito temporadas e assinou com o Philadelphia 76ers
A saída de LeBron James representa o fim de uma era no Los Angeles Lakers e também coloca a franquia diante de um novo desafio. Depois de oito temporadas com o astro como principal referência, a equipe precisará encontrar uma nova identidade para seguir competitiva na NBA.
Para Shaquille O'Neal, a ausência de LeBron pode ser mais significativa do que os Lakers imaginam. O ex-pivô destacou principalmente a capacidade do astro de controlar o ritmo das partidas e tomar as decisões certas com a bola. Mesmo aos 41 anos, LeBron continuou tendo papel importante na equipe. Na última temporada, disputou 60 partidas e registrou médias de 20,9 pontos, 7,2 assistências e 6,1 rebotes.
— LeBron era o mestre no controle de bola. Ele sempre fazia a jogada certa, mas precisava ter a bola nas mãos na maior parte do tempo para passar a bola para Luka ou Austin Reaves — afirmou Shaq ao programa TODAY.
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Saída de LeBron marca mudança de direção
Embora reconheça o peso da perda, Shaq entende a decisão dos Lakers de apostar em um elenco mais jovem. A chegada de Luka Doncic já havia sinalizado uma mudança de rumo na franquia.
— Quando você fica mais velho e ainda está jogando em alto nível, você ainda tenta exigir um salário alto. Às vezes, como franquia, você tem que dizer: 'Eu quero pagar a esse cara tanto dinheiro pelos próximos dois anos, ou quero contratar alguém mais jovem?' — explicou.
Doncic, de 27 anos, passou a ser o principal nome do projeto dos Lakers. A franquia também garantiu a permanência de Austin Reaves, que assinou uma extensão de quatro anos e US$ 185 milhões. LeBron, por outro lado, decidiu seguir um novo caminho. O astro deixou Los Angeles e acertou com o Philadelphia 76ers um contrato de dois anos no valor de aproximadamente US$ 8 milhões.
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