Sem LeBron, Lakers terão desafio pela frente, alerta Shaq Astro deixou Los Angeles após oito temporadas e assinou com o Philadelphia 76ers

A saída de LeBron James representa o fim de uma era no Los Angeles Lakers e também coloca a franquia diante de um novo desafio. Depois de oito temporadas com o astro como principal referência, a equipe precisará encontrar uma nova identidade para seguir competitiva na NBA.

Para Shaquille O'Neal, a ausência de LeBron pode ser mais significativa do que os Lakers imaginam. O ex-pivô destacou principalmente a capacidade do astro de controlar o ritmo das partidas e tomar as decisões certas com a bola. Mesmo aos 41 anos, LeBron continuou tendo papel importante na equipe. Na última temporada, disputou 60 partidas e registrou médias de 20,9 pontos, 7,2 assistências e 6,1 rebotes.

continua após a publicidade

— LeBron era o mestre no controle de bola. Ele sempre fazia a jogada certa, mas precisava ter a bola nas mãos na maior parte do tempo para passar a bola para Luka ou Austin Reaves — afirmou Shaq ao programa TODAY.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

LeBron James, do Lakers, faz gesto durante ritual pré-jogo contra o Rockets pela primeira rodada dos playoffs (Foto: Kenneth richmond/Getty images/Afp)

Saída de LeBron marca mudança de direção

Embora reconheça o peso da perda, Shaq entende a decisão dos Lakers de apostar em um elenco mais jovem. A chegada de Luka Doncic já havia sinalizado uma mudança de rumo na franquia.

— Quando você fica mais velho e ainda está jogando em alto nível, você ainda tenta exigir um salário alto. Às vezes, como franquia, você tem que dizer: 'Eu quero pagar a esse cara tanto dinheiro pelos próximos dois anos, ou quero contratar alguém mais jovem?' — explicou.

Doncic, de 27 anos, passou a ser o principal nome do projeto dos Lakers. A franquia também garantiu a permanência de Austin Reaves, que assinou uma extensão de quatro anos e US$ 185 milhões. LeBron, por outro lado, decidiu seguir um novo caminho. O astro deixou Los Angeles e acertou com o Philadelphia 76ers um contrato de dois anos no valor de aproximadamente US$ 8 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Jaylen Brown exalta LeBron e manda recado ao Celtics

➡️ LeBron James abriu mão de voltar aos Cavaliers por causa de James Harden, diz ex-técnico

➡️ Quem é AJ Dybantsa, primeira escolha no Draft da NBA de 2026?

🏀 Aposte no seu time favorito!

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.