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Diretor da F1 detalha qualidades de Bortoleto: 'Algo que precisamos'

Piloto brasileiro supera Nico Hulkenberg na liderança da Audi no Mundial de Pilotos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 10:53
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Gabriel Bortoleto cumprimenta colegas no circuito de Mônaco de Fórmula 1
Gabriel Bortoleto cumprimenta colegas no circuito de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Gabriel Bortoleto entrou de férias da Fórmula 1 em alta dentro da Audi. Assim como o chefe de equipe, Mattia Binotto, o diretor de corridas Allan McNish parece estar satisfeito com o desempenho apresentado pelo brasileiro dentro e fora das pistas. A análise do escocês, aliás, colocou em destaque as principais qualidades do jovem piloto: amadurecimento, compostura mental, positividade e força de trabalho.

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Como esperado, alguns problemas de confiabilidade do carro afetaram diretamente o desempenho da dupla, formada por Bortoleto e Nico Hulkenberg, ao longo da primeira metade do campeonato. Assim, mesmo após os pontos na estreia da temporada, o brasileiro se viu preso fora da zona de pontuação durante meses e, apesar das boas atuações em classificação, as péssimas largadas o mantinham "batendo na trave".

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O cenário, porém, parece ter mudado a partir do Grande Prêmio da Inglaterra. Na ocasião, Gabriel voltou a figurar entre os 10 melhores colocados e a somar importantes pontos no campeonato. O sucesso se repetiu ainda na etapa seguinte, em Spa-Francorchamps, onde o piloto chegou aos 10 pontos na temporada, enquanto Hulkenberg seguia zerado.

— Ele é muito analítico na maneira como pilota e vai ganhando velocidade. E acho que isso fica evidente pela forma como ele amadureceu ao longo deste ano e também nas sessões de classificação, como em Spa, por exemplo — disse McNish.

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Outro exemplo dado por Allan aconteceu há quase dois anos, mas serve para mostrar a força mental de Bortoleto desde antes de estrear na elite do automobilismo mundial. Desta vez, o escocês relembrou o empenho do brasileiro em superar uma punição na reta final da F2 e garantir o título inédito já na etapa seguinte, a final em Abu Dhabi.

— A maneira como ele se recompôs e seguiu mostrou que ele tem serenidade mental. Quando você tem essa compostura mental, além da velocidade natural que ele possui, e também uma maneira analítica de colocar essa velocidade em prática, isso lhe dá muito potencial. E agora ele está começando a amadurecer com a experiência para colocar isso em prática.

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Bortoleto também se destaca fora da pista

A positividade apresentada por Gabriel Bortoleto no dia a dia não passou despercebida pelo diretor escocês. Para McNish, ao lado da experiência de Hulkenberg, a energia que o brasileiro compartilha com a equipe se tornou importante para o desenvolvimento da Audi como um todo, seja dentro ou fora das pistas.

— O que eu gosto nele, além disso, é que, fora do carro, ele é uma pessoa positiva e sorridente. Então, é bom estar perto dele e tê-lo conosco na equipe. E com ele e o Nico, temos um equilíbrio muito bom entre os dois, porque um tem a experiência e entende naturalmente e instintivamente para que lado o vento sopra. E o outro tem aquele entusiasmo juvenil, e os dois realmente se complementam muito, muito bem.

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Nem só de força de vontade vive Bortoleto. O piloto ainda se destaca por sempre colocar a mão na massa em qualquer oportunidade que tiver. Depois do fim da temporada, as equipes são obrigadas a dar férias para todos por nove dias e só podem voltar às atividades no dia 2 de janeiro. Segundo o diretor, se tiver trabalho já no primeiro dia, o brasileiro estará mais do que feliz em contribuir.

— Ele é muito trabalhador. Ele é definitivamente aquele que, sabe, se houver uma sessão de simulação no dia 2 de janeiro, ele estaria no simulador trabalhando. E é algo que acho que precisamos neste momento: de pilotos que nos impulsionem e que estejam lá para nos apoiar quando precisarmos de alguém para assumir o comando. E o Gabi definitivamente se encaixa nesse perfil.

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Nico Hulkenberg chegou às férias de verão da Fórmula 1 com apenas dois pontos, enquanto Bortoleto já soma 10. A diferença de oito pontos pode parecer pequena, principalmente quando comparada aos números de 2025, mas representa uma mudança importante dentro da própria equipe: desta vez, é o brasileiro quem chega à pausa à frente do companheiro.

Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
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