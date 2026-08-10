F1: Hamilton vira 'novo Schumacher' nos bastidores da Ferrari Comparação entre os heptacampeões mundiais cresce com bom momento da escuderia

Em recuperação na Fórmula 1, Lewis Hamilton faz os funcionários mais antigos da Ferrari relembrarem a época de ouro da escuderia italiana, vivenciada no início dos anos 2000. Há, inclusive, quem identifique semelhanças entre o piloto britânico e Michael Schumacher, de acordo com o ex-engenheiro da franquia, Rob Smedley.

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A comparação entre os heptacampeões mundiais ganha peso pela influência que Schumacher teve na equipe após sua chegada, em 1996. Naquele período, a Ferrari chegou a duas décadas de jejum no campeonato de pilotos, além de 16 anos sem títulos de construtores. O alemão ajudou a transformar o time em uma verdadeira máquina de vitórias, com cinco conquistas individuais consecutivas e outras seis de construtores.

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— Os caras que estão lá há 20 anos ou mais reconhecem as semelhanças entre ele e Michael — disse Smedley, que trabalhou por mais de uma década em Maranello durante a "era Schumacher". A declaração foi dada em entrevista ao podcast High Performance Racing.

Segundo o ex-engenheiro da Ferrari, Hamilton impactou positivamente o ambiente da equipe e ganhou a admiração dos profissionais, que reconhecem o potencial do veterano de 41 anos para voltar a ser campeão da F1.

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— Preciso tirar o chapéu para o Lewis por isso. Também parece que ele exige muito da equipe. E já conversamos sobre isso antes: quando você traz um piloto do calibre dele, a equipe simplesmente se sente 1% mais capaz. Eles o adoram. Quando converso com os rapazes, seja individualmente ou nos grupos de conversa dos quais faço parte, todos o adoram de verdade porque ele está cumprindo o que promete — contou Smedley.

Rob Smedley acrescentou que Lewis tem procurado extrair o melhor dos integrantes da Ferrari, cobrando os funcionários de maneira que se sintam motivados a retomar os tempos de glórias da equipe.

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— Ele também está pressionando a equipe. Está pressionando da maneira certa, e eles reconhecem isso — concluiu o engenheiro, que atualmente trabalha como diretor de sistemas de dados da F1.

Lewis Hamilton caminha pelo paddock antes do GP de Mônaco (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

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Resultados de Lewis Hamilton em 2026

Após uma temporada de estreia apagada na Ferrari, Lewis Hamilton soma cinco pódios na primeira metade da Fórmula 1 em 2026. O britânico conquistou o GP de Barcelona, ficou em segundo no Canadá e em Mônaco e terminou em terceiro na China e em casa, na Inglaterra.

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Hamilton ocupa a segunda colocação do campeonato de pilotos com 169 pontos, 50 a menos que o recordista de vitórias na temporada, Kimi Antonelli. A disputa se reflete entre os construtores, com a Mercedes liderando a classificação, seguida pela Ferrari.

Quando a Fórmula 1 volta?

A temporada da F1 está em pausa, para as tradicionais férias de verão. As atividades da categoria retornam no Grande Prêmio da Holanda, no Circuito de Zandvoort, de 21 a 23 de agosto.

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