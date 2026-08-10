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WSL: Ítalo e Chumbinho quebram sequência negativa do Brasil e avançam no Taiti

Com dois representantes nas oitavas, Brazilian Storm garante liderança do ranking mundial

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 19:14
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Na areia da praia de Saquarema, Ítalo Ferreira segura prancha com o braço esquerdo e é cercado por fãs durante etapa da WSL 2026
Ítalo Ferreira na etapa de Saquarema da WSL 2026 (Foto: WSL/Aleko Stergiou)

Após três eliminações, a Brazilian Storm finalmente tem representantes nas oitavas de final da etapa do Taiti da Liga Mundial de Surfe (WSL). Nesta segunda-feira (10), Ítalo Ferreira e João Chianca, o "Chumbinho", quebraram a sequência de resultados negativos do Brasil ao vencerem o sul-africano Luke Thompson e o australiano Morgan Cibilic, respectivamente, pela segunda rodada da competição.

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As primeiras vitórias brasileiras no mar de Teahupo'o vieram um dia após as quedas de Yago Dora, Samuel Pupo e Filipe Toledo. Ítalo levou a primeira bateria do dia "de lavada", por 9.17 a 1.87, e abriu o caminho para o triunfo de Chumbinho, em uma disputa de alto nível, com somatórios de 17.83 e 15.90.

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De quebra, Ítalo Ferreira ainda garantiu a liderança provisória do ranking mundial, já que o italiano Leonardo Fioravanti, então dono da lycra amarela, foi superado pelo marroquino Ramzi Boukhiam algumas baterias depois, por 15.67 a 13.50. O campeão olímpico (Tóquio 2020) e mundial (2019) só pode ser ultrapassado por Gabriel Medina e Miguel Pupo, que ainda vão estrear no Taiti. Com isso, o topo da WSL será da Brazilian Storm ao fim da sétima de 13 etapas.

— Estou feliz que consegui vencer minha bateria. Foi minha primeira sessão depois de quatro dias. Eu machuquei minhas costas e competi com dor. Estava difícil encontrar uma onda. Tem ondas grandes, mas está difícil por causa do vento — relatou Ítalo, após sua vitória.

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Bateria de Medina e Kelly Slater é confirmada para esta segunda (10)

A organização da WSL confirmou que as seis baterias restantes da segunda rodada masculina serão realizadas ainda nesta segunda-feira. Os brasileiros Alejo Muniz, Miguel Pupo e Matheus Herdy estão envolvidos nas disputas, além de Gabriel Medina, que enfrentará o americano Kelly Slater, dono de 11 títulos mundiais.

No torneio feminino, o Brasil é representado por Luana Silva, atual número 4 do mundo. A jovem surfista estreia nas quartas de final e conhecerá sua adversária no confronto entre Stephanie Gilmore, da Austrália, e Yolanda Hopkins, de Portugal.

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Resultados da segunda rodada masculina da WSL no Taiti

    1.
  1. Kauli Vaast (FRA) 13.50 x Crosby Colapinto (EUA) 10.16
    2. 2.
  2. Samuel Pupo (BRA) 5.00 x Alan Cleland (MEX) 6.00
    3. 3.
  3. Yago Dora (BRA) 14.33 x Seth Moniz (HAV) 15.97
    4. 4.
  4. Marco Mignot (FRA) 7.84 x Barron Mamiya (HAV) 9.07
    5. 5.
  5. Filipe Toledo (BRA) 1.63 x Connor O'Leary (JAP) 4.06
    6. 6.
  6. Italo Ferreira (BRA) 9.17 x Luke Thompson (AFS) 1.87
    7. 7.
  7. Liam O'Brien (AUS) 9.33 Jake Marshall (EUA) 7.83
    8. 8.
  8. Ethan Ewing (AUS) 14.17 x Joel Vaughan (AUS) 12.33
    9. 9.
  9. Leonardo Fioravanti (ITA) 13.50 x Ramzi Boukhiam (MAR) 15.67
    10. 10.
  10. Morgan Cibilic (AUS) 15.90 x João Chianca (BRA) 17.83
    11. 11.
  11. Kanoa Igarashi (JAP) x Alejo Muniz (BRA)
    12. 12.
  12. George Pittar (AUS) x Cole Houshmand (EUA)
    13. 13.
  13. Gabriel Medina (BRA) x Kelly Slater (EUA)
    14. 14.
  14. Jack Robinson (AUS) x Callum Robson (AUS)
    15. 15.
  15. Griffin Colapinto (EUA) x Rio Waida (IND)
    16. 16.
  16. Miguel Pupo (BRA) x Mateus Herdy (BRA)

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