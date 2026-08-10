WSL: Ítalo e Chumbinho quebram sequência negativa do Brasil e avançam no Taiti
Com dois representantes nas oitavas, Brazilian Storm garante liderança do ranking mundial
Após três eliminações, a Brazilian Storm finalmente tem representantes nas oitavas de final da etapa do Taiti da Liga Mundial de Surfe (WSL). Nesta segunda-feira (10), Ítalo Ferreira e João Chianca, o "Chumbinho", quebraram a sequência de resultados negativos do Brasil ao vencerem o sul-africano Luke Thompson e o australiano Morgan Cibilic, respectivamente, pela segunda rodada da competição.
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As primeiras vitórias brasileiras no mar de Teahupo'o vieram um dia após as quedas de Yago Dora, Samuel Pupo e Filipe Toledo. Ítalo levou a primeira bateria do dia "de lavada", por 9.17 a 1.87, e abriu o caminho para o triunfo de Chumbinho, em uma disputa de alto nível, com somatórios de 17.83 e 15.90.
De quebra, Ítalo Ferreira ainda garantiu a liderança provisória do ranking mundial, já que o italiano Leonardo Fioravanti, então dono da lycra amarela, foi superado pelo marroquino Ramzi Boukhiam algumas baterias depois, por 15.67 a 13.50. O campeão olímpico (Tóquio 2020) e mundial (2019) só pode ser ultrapassado por Gabriel Medina e Miguel Pupo, que ainda vão estrear no Taiti. Com isso, o topo da WSL será da Brazilian Storm ao fim da sétima de 13 etapas.
— Estou feliz que consegui vencer minha bateria. Foi minha primeira sessão depois de quatro dias. Eu machuquei minhas costas e competi com dor. Estava difícil encontrar uma onda. Tem ondas grandes, mas está difícil por causa do vento — relatou Ítalo, após sua vitória.
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Bateria de Medina e Kelly Slater é confirmada para esta segunda (10)
A organização da WSL confirmou que as seis baterias restantes da segunda rodada masculina serão realizadas ainda nesta segunda-feira. Os brasileiros Alejo Muniz, Miguel Pupo e Matheus Herdy estão envolvidos nas disputas, além de Gabriel Medina, que enfrentará o americano Kelly Slater, dono de 11 títulos mundiais.
No torneio feminino, o Brasil é representado por Luana Silva, atual número 4 do mundo. A jovem surfista estreia nas quartas de final e conhecerá sua adversária no confronto entre Stephanie Gilmore, da Austrália, e Yolanda Hopkins, de Portugal.
Resultados da segunda rodada masculina da WSL no Taiti
- Kauli Vaast (FRA) 13.50 x Crosby Colapinto (EUA) 10.16
- Samuel Pupo (BRA) 5.00 x Alan Cleland (MEX) 6.00
- Yago Dora (BRA) 14.33 x Seth Moniz (HAV) 15.97
- Marco Mignot (FRA) 7.84 x Barron Mamiya (HAV) 9.07
- Filipe Toledo (BRA) 1.63 x Connor O'Leary (JAP) 4.06
- Italo Ferreira (BRA) 9.17 x Luke Thompson (AFS) 1.87
- Liam O'Brien (AUS) 9.33 Jake Marshall (EUA) 7.83
- Ethan Ewing (AUS) 14.17 x Joel Vaughan (AUS) 12.33
- Leonardo Fioravanti (ITA) 13.50 x Ramzi Boukhiam (MAR) 15.67
- Morgan Cibilic (AUS) 15.90 x João Chianca (BRA) 17.83
- Kanoa Igarashi (JAP) x Alejo Muniz (BRA)
- George Pittar (AUS) x Cole Houshmand (EUA)
- Gabriel Medina (BRA) x Kelly Slater (EUA)
- Jack Robinson (AUS) x Callum Robson (AUS)
- Griffin Colapinto (EUA) x Rio Waida (IND)
- Miguel Pupo (BRA) x Mateus Herdy (BRA)
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