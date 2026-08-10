Valter Walker aceita luta contra ex-campeão do UFC Brasileiro aprovou rumores sobre possível duelo contra Jamahal Hill nos pesados

Jamahal Hill mal chegou aos pesos-pesados (até 120,2 kg) e já pode ter um combate e tanto pela frente. Em busca de retomar o caminho das vitórias no UFC, o ex-campeão dos meio-pesados (até 93 kg) espera a oportunidade ideal para estrear na nova categoria. Ainda sem oponente definido, o brasileiro Valter Walker se mostrou disposto a enfrentá-lo.

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A possível luta entre Hill e Walker não passa de um rumor entre os fãs da organização nas redes sociais. Como costuma estar presente nas plataformas digitais, é claro, o "Caçador de Pés" não deixou de dar sua opinião sobre a disputa. Em resposta ao perfil "Gabe", o brasileiro aprovou o duelo. Na sequência, ao ser questionado se a notícia era real, Valter confirmou que não, mas deixou claro que adoraria enfrentar Jamahal no octógono.

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Caso o confronto se confirmasse, seria a segunda vez que Hill enfrentaria um lutador da família Walker. Em fevereiro de 2022, o ex-campeão derrotou Johnny Walker, irmão mais velho de Valter, por nocaute ainda no primeiro round. A oportunidade de conquistar o cinturão surgiu, então, duas lutas depois, contra o também brasileiro Glover Teixeira.

Desde então, porém, o norte-americano enfrenta uma sequência de derrotas. A primeira foi contra Alex Poatan, em sua primeira defesa de cinturão. Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr. vieram em seguida, e Hill embalou três reveses consecutivos — o que o fez mudar de categoria, subindo dos meio-pesados para os pesados.

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Khalil Rountree Jr. derrotou Jamahal Hill no UFC Baku (Foto: Divulgação/UFC)

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Walker bate recorde de compatriota no UFC

Enquanto Jamahal Hill vive a pior fase de sua carreira, Valter Walker quebra recordes no UFC. Além do peso-pesado, apenas outro lutador registrou cinco finalizações consecutivas na história da organização: Demian Maia, outro brasileiro. O recorde foi construído há cerca de 17 anos, em 2009. Na época, Maia havia acabado de estrear na organização e logo embalou cinco vitórias por finalização em menos de dois anos.

Curiosamente, os estilos dos dois se diferem bastante. De um lado, Demian apresentava um jiu-jítsu mais ofensivo, com finalizações que se alternavam entre triângulos e mata-leões. Do outro, o peso-pesado recebeu o apelido de "Caçador de Pés" por um motivo: foram quatro chaves de calcanhar consecutivas e, quando não deu para pegar o pé, uma chave de panturrilha.

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