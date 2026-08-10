Piastri rebate Hamilton na F1: 'Eles não são para todos' Piloto da McLaren destaca importância dos simuladores durante uma etapa da Fórmula 1

Cada piloto tem estratégias e estilos de preparação próprios durante um fim de semana de Fórmula 1. Enquanto uns aproveitam tudo que o avanço das tecnologias tem a oferecer, outros preferem o antigo "colocar a mão na massa" antes da corrida de domingo. Após Lewis Hamilton excluir a utilização dos simuladores, Oscar Piastri rebateu a visão de "outra geração" apresentada pelo britânico.

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Para o piloto da McLaren, o auxílio dos simuladores durante a race week ("semana de corrida", em inglês) é um diferencial importante em sua preparação, principalmente após a mudança no regulamento técnico da categoria. Ainda assim, o australiano entende que pilotos de outras gerações, como Hamilton, podem não concordar.

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— Eu considero útil. Também cresci em uma geração diferente daquela em que o Lewis (Hamilton) cresceu. Obviamente, os simuladores existem há muito tempo, mas entendo que eles não são para todos. Com os carros atuais, eles são muito complicados, e considero bastante útil fazer algum trabalho no simulador, tanto para mim quanto para a equipe — disse Oscar Piastri.

Mesmo destacando o valor da tecnologia, Piastri concorda com o rival da Ferrari sobre as limitações que podem surgir no simulador quando comparado à disputa para valer. Os dois pilotos, então, reforçam que o melhor segue sendo a ação na pista, com um carro de verdade.

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— Mas cada pessoa é diferente. Eles nunca serão perfeitos. Nunca serão uma ferramenta totalmente confiável e nunca serão tão bons quanto pilotar o carro de verdade. Você trabalha com as ferramentas que tem ou não trabalha com elas, se acreditar que isso é melhor para você — completou.

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Sem simulador para Hamilton

Depois da segunda posição no Grande Prêmio do Canadá, Lewis Hamilton concluiu que a alteração que implementou em sua preparação para a corrida seria o "novo normal" para o restante da temporada. A nova estratégia consistia, então, em abolir o uso do simulador da equipe italiana antes de cada corrida.

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Para o heptacampeão mundial, o sistema da Ferrari ainda enfrentava problemas de correlação entre os dados virtuais e o comportamento real do carro na pista, algo que já o prejudicou em outros fins de semana. Com isso, o ideal seria recorrer à tecnologia apenas depois das primeiras atividades, usando as informações coletadas nos treinos livres como base.

Antes do Canadá, onde ficou em segundo lugar, o melhor resultado do britânico neste ano havia sido o GP da China, em 15 de março. Nele, Hamilton subiu ao pódio em terceiro lugar após terminar a temporada passada sem alcançar o Top 3 em nenhuma etapa. E, coincidência ou não, Hamilton afirmou que essas foram as únicas corridas deste ano para as quais não seguiu o "planejamento correto" nos treinos no simulador.

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Desde então, Hamilton conquistou mais um segundo lugar, no GP de Mônaco, e um terceiro lugar, no GP da Inglaterra. O piloto da Ferrari coroou ainda a mudança com uma impressionante vitória na etapa de Barcelona-Catalunha. Mesmo quando não esteve no pódio, ele não ficou fora do Top 5 em nenhuma das etapas disputadas antes das férias de verão.

Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)

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