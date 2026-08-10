Brasil leva virada no tie-break, sofre quarta derrota e cai no Mundial sub-17 de vôlei Seleção feminina chegou a ter seis de vantagem sobre a Espanha no último set, mas sofreu novo revés e foi eliminada

Fim da linha para a Seleção feminina de vôlei no Campeonato Mundial sub-17. Na noite desta segunda-feira (10), a equipe brasileira sofreu a quarta derrota em quatro jogos, dessa vez para a Espanha, por 3 sets a 2, com direito a uma virada improvável no tie-break. A partida, com parciais de 22/25, 27/25, 25/20, 28/26 e 15/13, culminou na queda antecipada do Brasil na competição realizada em Santiago, no Chile.

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No Grupo C, o time treinado por Marcelo Freitas, o "Dentinho", foi superado por todos os adversários que enfrentou até aqui. Foram outras duas derrotas no set de desempate, para Croácia e Polônia, além de um 3 a 0 seco para a Argentina. Em sexto lugar, a equipe não tem mais chances de chegar a duas vitórias, o mínimo para figurar entre os quatro melhores colocados da chave e avançar às oitavas de final.

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Esta foi a segunda edição do Mundial sub-17. Na estreia, o Brasil chegou até as quartas, onde foi superado pela equipe do Taipé Chinês, e terminou em quinto lugar.

A eliminação na primeira fase representa a pior campanha da história da Seleção Brasileira em competições de base femininas. O Brasil ainda enfrenta o Japão nesta terça-feira (11), às 21h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos, e depois terá um jogo para definir sua classificação final no torneio.

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Como foi o jogo

Carolina Luz, líbero da Seleção feminina sub-17, realiza passe em jogo contra a Espanha pelo Mundial (Foto: Volleyball World)

Com um início empolgante, as brasileiras dominaram o primeiro set e contiveram uma tentativa de reação pelo lado espanhol na reta final, fechando em 25 a 22. O segundo seguia o mesmo roteiro, com o Brasil seguro e cedendo poucas oportunidades, mas as adversárias aproveitaram momentos de descuido para igualar o placar, em 27 a 25.

Sentindo a virada no fim do set anterior, a equipe brasileira teve dificuldades para equilibrar as ações e não se portou bem diante da pressão no saque da Espanha, que administrou a vantagem e marcou 25 a 20. No quarto set, uma sequência de erros deu tranquilidade às espanholas, que chegaram a ter quatro match points no 24 a 21, mas o Brasil buscou a virada com um 28 a 26, forçando o tie-break.

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Com o side-out funcionando, as comandadas de Dentinho abriram 12 a 6 no set de desempate. No entanto, um apagão do lado brasileiro recolocou o time adversário na disputa, que terminou em 15 a 13 e consagrou a vitória espanhola por 3 a 2.

Com 22 pontos, a ponteira Luiza Queiroz foi a maior pontuadora do confronto, ao lado da espanhola Olivia Ramos.

Convocação do Brasil para o Mundial sub-17

LEVANTADORAS: Catarina Harzbecker (Minas) e Laura Dias (Mackenzie);

OPOSTA: Sophia Levandoski (Vôlei5);

PONTEIRAS: Marina Maccarone (Barueri), Pietra Bastos (Pinheiros), Victoria Gama (IMG Academy-EUA), Victoria Martini (Fluminense), Meilani Akana (Club Sand Volleyball-EUA) e Luiza Queiroz (Tribe-EUA);

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CENTRAIS: Eduarda Bender (Nova Trento), Sofia Simão (Sesi Bauru) e Isadora Costa (Flamengo);

LÍBEROS: Carolina Luz (Flamengo) e Jordana Rocha (Paulistano).

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