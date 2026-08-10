WSL: Kelly Slater dá show e elimina Gabriel Medina em Teahupoo Aos 54 anos, norte-americano somou duas notas na casa dos nove pontos e avançou

Aos 54 anos, Kelly Slater mostrou mais uma vez por que é uma lenda do surfe. Nesta segunda-feira (10), na bateria mais aguardada da etapa de Teahupoo da World Surf League (WSL), ele venceu o brasileiro Gabriel Medina por 19.06 (9.73 + 9.33) a 16.10 (8.43 + 7.67) e se garantiu na terceira rodada.

➡️WSL: Ítalo e Chumbinho quebram sequência negativa do Brasil e avançam no Taiti

➡️ Sportv e Ge TV detalham cobertura da etapa da WSL de Teahupo'o

Medina começou bem a bateria e abriu vantagem na disputa. Porém, Slater domou os tubos do Taiti e emplacou um 9.73, complicando a vida do brasileiro. A 11 minutos para o fim da bateria, Gabriel precisaria de uma nota acima da casa dos nove pontos para virar o jogo. Mas não houve como parar a lenda Kelly Slater, dono de 11 títulos mundiais. O americano ainda teve tempo de somar mais um 9.33, confirmando as maiores notas da etapa.

continua após a publicidade

O veterano voltou a competir no Circuito Mundial pela primeira vez desde junho de 2025, e alcançou a segunda rodada após derrotar o havaiano Eli Hannemann por 16.23 a 4.53 na fase preliminar. Na próxima fase, ele enfrentará o vencedor da bateria entre os australianos Jack Robinson e o Callum Robson.

O duelo desta segunda reeditou a histórica final do Mundial de 2014. Na ocasião, Gabriel Medina, aos 20 anos, bateu o veterano por apenas três centésimos e conquistou o primeiro de seus três títulos, abrindo o caminho para os troféus que a "Brazilian Storm" empilharia nos anos seguintes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O brasileiro Ítalo Ferreira surfa na segunda bateria da etapa de Teahupoo da WSL 2026 (Foto: Hannah Anderson/World Surf League)

Ítalo Ferreira volta à liderança

Mais cedo nesta segunda-feira (10), Ítalo Ferreira venceu o sul-africano Luke Thompson na segunda rodada e retomou a lycra amarela. O brasileiro foi beneficiado pela derrota do italiano Leonardo Fioravanti, então líder do Championship Tour, para o marroquino Ramzi Boukhiam.

Alejo Muniz e João Chianca, o Chumbinho, também avançaram após vencer o australiano Morgan Cibilic e o japonês Kanoa Igarashi, respectivamente. Yago Dora, Samuel Pupo e Filipe Toledo também foram eliminados. O encerramento da rodada ainda terá uma bateria 100% verde e amarela entre Miguel Pupo e Matheus Herdy.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.