Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Do sonho de ginasta à Olimpíada no skate: Gabi Mazetto mira LA

Em entrevista exclusiva ao Lance!, skatista relembra transição da ginástica para o skate e revela como nasceu o sonho de disputar os Jogos

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 14:09
Atualizado há 4 horas
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
A brasileira Gabi Mazetto durante o Super Crown
A brasileira Gabi Mazetto durante o Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ SLS)

Antes de sonhar com uma vaga nos Jogos de Los Angeles, Gabi Mazetto já carregava o desejo de disputar uma Olimpíada. O primeiro caminho escolhido para isso foi a ginástica, modalidade que praticou dos seis aos 12 anos. A história, porém, tomou outro rumo quando a atleta encontrou o skate e, anos depois, conseguiu realizar o sonho olímpico em Paris.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Gabi relembrou os primeiros passos no esporte, contou como deixou a ginástica após enfrentar situações de bullying e explicou por que o skate acabou se tornando o caminho para realizar um sonho que nasceu ainda na infância.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A transição entre as modalidades aconteceu ainda na infância. Gabi conta que sofreu com situações de bullying na ginástica e decidiu experimentar o skate quando uma pista começou a ser construída perto de sua casa.

— Eu fazia ginástica dos meus 6 aos 12 anos. Sofri meio que um bullying na ginástica e estavam fazendo a pista de skate perto de casa. Comecei a me interessar, parei de fazer ginástica e fui andar de skate.

A mudança não foi recebida sem dúvidas. Segundo Gabi, a própria mãe questionava se aquela era realmente a modalidade que ela queria seguir e chegou a ouvir que skate seria "coisa de menino". A atleta, porém, não se deixou afastar pela opinião dos outros.

continua após a publicidade

O que começou como uma brincadeira rapidamente ganhou outro significado. Cerca de um ano depois de começar a andar de skate, Gabi foi campeã brasileira e decidiu seguir na modalidade.

— Eu não ligava muito pelo que as pessoas falavam. Tinha coisas que falavam mal e muitas pessoas falavam bem. Era mais uma brincadeira e, um ano depois, comecei a andar de skate, fui campeã brasileira e desde então segui firme e forte — contou.

continua após a publicidade

Um sonho olímpico que mudou de modalidade

A ginástica ficou para trás, mas o desejo de chegar aos Jogos Olímpicos permaneceu. Gabi explica que, para ela, a Olimpíada sempre representou um objetivo desde a infância. Em Paris 2024, esse sonho finalmente se concretizou. Agora, porém, a atleta busca uma nova classificação, desta vez com um significado diferente.

— Se eu conquistar essa vaga, obviamente vou estar muito feliz, porque vai ser um sonho realizado da Gabi adulta. A Gabi de Paris foi um sonho de criança, porque eu era ginasta. Quem era ginasta sempre queria ir para uma Olimpíada. Agora vai ser um sonho da Gabi adulta — afirmou.

continua após a publicidade

A brasileira também espera chegar a Los Angeles em melhores condições físicas. Depois de conviver com dificuldades ao longo da carreira, ela quer disputar uma nova edição olímpica sem lesões e em plena forma.

— Quero competir sem lesões, estando 100% no meu corpo. Vou estar bem feliz. E acho que estar competindo em Los Angeles, no berço do skate, vai ser muito style de estar ali presente.

continua após a publicidade

Fora da Seleção, Gabi encontrou motivação para voltar

O caminho até o atual momento também teve obstáculos. Depois de ficar fora da Seleção Brasileira, Gabi admite que ficou decepcionada e chegou a questionar se ainda acreditavam em seu potencial. Os resultados obtidos ao longo dos últimos meses, no entanto, abriram novamente as portas da equipe nacional.

— Quando recebi a notícia de que eu não ia mais fazer parte, fiquei triste, desapontada, porque pensei que eles não acreditavam mais no meu potencial. Mas, após os resultados que tive durante o ano, recebi a notícia de que ia voltar a integrar a Seleção. Fiquei bem feliz — relatou.

continua após a publicidade

Para ela, o período longe da equipe serviu como combustível. Gabi reconhece que, antes de Paris, estava mais acomodada e que a ausência da Seleção a fez buscar uma evolução pessoal e esportiva.

— Eu nunca imaginei que ia ficar fora da Seleção. Ficar fora me fez me puxar mais, acreditar mais em mim e querer mais as coisas.

Agora, a skatista aparece como uma das principais brasileiras na corrida por uma vaga nos Jogos de Los Angeles. A disputa interna, porém, não é encarada como uma rivalidade. Ao lado de nomes como Rayssa Leal e Pâmela Rosa, Gabi vê a concorrência como parte natural do processo.

continua após a publicidade

— O Brasil sempre teve um skate bem forte e, no feminino, também estamos acompanhando agora. Eu não vejo como rivalidade. Skate é dia: tem dias em que a gente acerta uma manobra de primeira e dias em que não. Todas têm potencial de estar ali. Quem for se dando bem nos campeonatos vai conseguir sua vaga.

Maternidade também mudou sua relação com o esporte

Além da transformação esportiva, Gabi viveu outra grande mudança fora das pistas: a maternidade. Ela descobriu a gravidez pouco antes dos Jogos de Tóquio, justamente quando atravessava um momento importante da carreira. O adiamento do sonho olímpico foi difícil e a atleta admite que passou por um período emocional delicado.

continua após a publicidade

—Na época eu fiquei muito chateada, quase tive depressão, entrei num estágio meio difícil. Mas, graças a Deus, passou. Entendi que a Liz veio para me deixar mais forte e mais focada em mim mesma.

Com o apoio da família, Gabi conseguiu retornar ao alto rendimento, disputar os Jogos de Paris e agora perseguir novamente a classificação olímpica. A filha também passou a fazer parte da motivação dentro da pista.

continua após a publicidade

— Na hora da competição, sei que tenho que focar na competição, mas tenho alguém para alimentar. Então não foco só em mim, mas nela. A maternidade me deu essa visão de um todo, de que eu não sou sozinha mais. Tenho que fazer por mim e por ela.

Gabi Mazetto conquista STU de Porto Alegre e celebra vitória com a filha (Foto: Julio Detefon/Divulgação STU)
Gabi Mazetto conquista STU de Porto Alegre e celebra vitória com a filha (Foto: Julio Detefon/Divulgação STU)

Experiência como aliada

Aos poucos, Gabi também passou a ocupar um papel de referência entre as skatistas brasileiras. Mais experiente que boa parte das concorrentes, ela acredita que a trajetória acumulada ajuda principalmente no controle emocional.

continua após a publicidade

— Eu acho que sou mais forte mentalmente. Consigo controlar um pouco o meu nervosismo e, às vezes, ajudo a acalmar as meninas. É normal a gente estar ali dando suporte uma para a outra.

O próximo desafio será o Mundial de Assunção, importante etapa da corrida olímpica. Gabi não pretende mudar a receita que a trouxe até aqui.

— Vou fazer o que sempre venho fazendo: andando de skate e focada no que quero. Vou tentar fazer uma final, uma semifinal, pensando uma coisa de cada vez. Quero dar o meu melhor naquela pista e representar o Brasil da melhor forma.

continua após a publicidade

➡️ 'Outra Rayssa': campeã, Rayssa Leal revela bastidores na SLS Rio

🤑 Aposte no seu atleta preferido!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma 

Tudo sobre
Sugerida para você!
Na areia da praia de Saquarema, Ítalo Ferreira segura prancha com o braço esquerdo e é cercado por fãs durante etapa da WSL 2026

Surfe

WSL: Ítalo e Chumbinho quebram sequência negativa do Brasil e avançam no Taiti

Há 9 minutos
Hugo Calderano no WTT de Chongqing, na China (Foto: World Table Tennis)

Mais Esportes

Hugo Calderano estreia no Smash da Europa; veja adversário e chave

Há 1 hora
Colagem de fotos de Lewis Hamilton, à esquerda, e Michael Schumacher, à direita, com casacos da Ferrari

Fórmula 1

F1: Hamilton vira 'novo Schumacher' nos bastidores da Ferrari

Há 1 hora
O australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 20 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Fórmula 1

F1: McLaren promete atualizações para alcançar rival

Há 2 horas
Valter Walker a caminho do octógono antes de luta no UFC

Lutas

Valter Walker aceita luta contra ex-campeão do UFC

Há 5 horas
Anderson SIlva levou bolada do UFC (Foto: Divulgação)

Lutas

Makhachev volta a ameaçar recorde histórico de Anderson Silva no UFC

Há 6 horas
Mais LANCE!
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Tsitsipas na estreia em Montreal

João Fonseca mira salto no ranking após queda em Montreal

Oscar Piastri no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Piastri rebate Hamilton na F1: 'Eles não são para todos'

João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca terá caminho facilitado no Masters de Cincinnati

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

Sem LeBron, Lakers terão desafio pela frente, alerta Shaq

Gabriel Bortoleto cumprimenta colegas no circuito de Mônaco de Fórmula 1

Diretor da F1 detalha qualidades de Bortoleto: 'Algo que precisamos'

Atletas brasileiros durante a cerimônia de abertura dos Jogos Rio 2016

Rio 2016: Olimpíada sediada pelo Brasil completa dez anos

Vanderlei Cordeiro recebe a tocha olímpica das mãos de Hortência durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos Rio 2016

De Gisele Bundchen a Vanderlei: os 10 anos da abertura dos Jogos Rio 2016

Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

Semana de luta! Recorde de Anderson Silva e dois cinturões em jogo no UFC 330

Jogadoras da Seleção Brasileira de basquete feminino posam para foto após vitória na disputa de terceiro lugar do Sul-Americano

Classificado para a AmeriCup, Brasil vence Colômbia e é bronze no Sul-Americano

João Fonseca cerra o punho direito e comemora ponto no jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

Saiba quanto João Fonseca faturou pela campanha no Masters 1000 de Montreal

De braços abertos, João Fonseca gesticula em jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

Derrota de João Fonseca em Montreal repercute: 'Temos que aceitar'

De olhos fechados, João Fonseca lamenta ponto perdido no jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

João Fonseca cai para Ben Shelton e se despede de Montreal nas oitavas

Com expressão de frustração, Aryna Sabalenka deixa a quadra central do Estádio IGA com uma mochila vermelha após ser eliminada do WTA 1000 de Montreal

Eliminada no Canadá, Sabalenka tem liderança garantida por mais uma semana