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Vice na Copa Sul-Americana liga alerta para futuro do Brasil no vôlei masculino

Derrota da Seleção B na final para a Argentina se soma a campanhas ruins das seleções adulta e de base

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 20:45
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadores da Seleção Brasileira masculina de vôlei se reúnem no centro da quadra durante o jogo contra a Argentina, pela final da Copa Sul-Americana
Brasil chegou invicto à final da Copa Sul-Americana, mas foi vice para a Argentina (Foto: Luigi Orgero/CSV)

A Seleção B masculina de vôlei encerrou sua participação na Copa Sul-Americana no domingo (9), com derrota por 3 sets a 2 para a Argentina na final, em Cochabamba, na Bolívia. Apesar de não interferir diretamente na vida da equipe principal, o resultado mantém a preocupação sobre o futuro da modalidade no Brasil.

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A crise do vôlei masculino brasileiro atingiu seu ápice neste ciclo olímpico, com as eliminações precoces no Campeonato Mundial de 2025 e, mais recentemente, na Liga das Nações (VNL). Neste último torneio, os comandados de Bernardinho somaram cinco derrotas em 12 jogos, caindo pela primeira vez na fase classificatória da competição.

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As campanhas das seleções de base refletem o desempenho recente do time adulto. Nas últimas edições dos Mundiais sub-21 e sub-19, no ano passado, o Brasil teve sua pior colocação, figurando em 18º e 10º nas respectivas categorias. Já na estreia do Mundial sub-17, em 2024, a equipe verde-amarela ficou em 8º lugar, resultado abaixo da expectativa para um país que acumula 10 títulos mundiais de base.

Visando reverter esse cenário, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) retomou, em 2024, a Seleção de Novos, projeto que busca dar rodagem e experiência internacional a atletas recém-saídos da base ou sem espaço na Seleção principal, com o objetivo de prepará-los para as próximas edições das Olimpíadas. Antes realizada apenas com o vôlei masculino, a iniciativa foi introduzida no segmento feminino este ano e renomeada para Seleção B.

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➡️ Com oito inscritos na VNL, Seleção Brasileira B é convocada para amistosos

➡️ Queda no ataque e bloqueio explica eliminação precoce do Brasil na VNL masculina

Campanha do Brasil na Copa Sul-Americana

Sabino ataca pela saída de rede, contra bloqueio simples, em Brasil x Colômbia pela Copa Sul-Americana de vôlei masculino
Sabino ataca em Brasil x Colômbia pela Copa Sul-Americana (Foto: David Orellana)

Sob o comando de Nery Tambeiro, a Seleção Brasileira B chegou invicta à decisão da Copa Sul-Americana, com vitórias sobre Paraguai, Venezuela e Colômbia, na fase de grupos; e Chile, na semifinal. Foi justamente diante do maior rival a nível continental, a Argentina, que o Brasil demonstrou mais fragilidade, sobretudo no saque e na conclusão das jogadas, e acabou superado no tie-break.

Assim como a CBV, a Federação de Voleibol Argentino optou por enviar um elenco mais jovem para o torneio. O planejamento das entidades está voltado para o Campeonato Sul-Americano, que vale vaga nos Jogos Olímpicos e será disputado em setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

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Fase de grupos, 1ª rodada
Brasil 3 x 0 Paraguai
(25/16, 25/19 e 25/15)

Fase de grupos, 2ª rodada
Brasil 3 x 0 Venezuela
(25/23, 25/22 e 25/18)

Fase de grupos, 3ª rodada
Brasil 3 x 1 Paraguai
(26/24, 19/25, 25/23 e 25/21)

Semifinal
Brasil 3 x 2 Chile
(25/17, 23/25, 23/25, 25/13 e 19/17)

Final
Brasil 2 x 3 Argentina
(21/25, 25/21, 20/25, 25/20 e 15/10)

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