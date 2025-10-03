Touchdown carioca: o Maracanã é o novo palco da NFL

Fala, galera! Mais uma vez com vocês aqui no Lance! e hoje eu quero falar um pouco mais sobre mais uma incrível conquista para a nossa cidade, divulgada há poucos dias: a NFL no Rio de Janeiro. É realmente espetacular!

Fechamos um compromisso de cinco anos, a partir de 2026, para que pelo menos três jogos da temporada regular sejam disputados por aqui. A NFL tem mais de 36 milhões de fãs no Brasil e, agora, o Maracanã, maior palco do futebol mundial, vai receber também as feras do futebol americano. Golaço!!! Ou melhor… TOUCHDOWN!!!

Maracanã será palco do futebol e de partidas da NFL no Rio de Janeiro (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Importância da NFL no Rio de Janeiro

Para se ter ideia do tamanho dessa conquista, ao longo da história da NFL, somente 56 jogos de temporada regular foram disputados internacionalmente, em cidades como Frankfurt, Londres, Cidade do México, Munique, Toronto e também em São Paulo.

Ainda em 2025, Dublin, Berlim e Madri também vão receber jogos da NBA. Em 2026, Melbourne, na Austrália, também sediará pela primeira vez um jogo da NFL. Essa conquista para a nossa cidade mostra como o Rio está consolidado como um grande palco do esporte mundial.

Além dos jogos de temporada regular, a NFL também se comprometeu em desenvolver o esporte em todas as categorias no Brasil, engajando os fãs ao longo de todo o ano, por meio de parceiros, programas e iniciativas, incluindo o NFL Flag e ações comunitárias.

É o Rio cada vez mais no cenário mundial. Até a próxima, galera!

Guilherme Schleder no Lance!

Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.

