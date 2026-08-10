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João Fonseca terá caminho facilitado no Masters de Cincinnati

Brasileiro será cabeça de chave e não poderá enfrentar um top 10 antes das oitavas de final

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 11:40
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal
João Fonseca deixa a quadra após derrota nas oitavas do Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

João Fonseca terá uma condição favorável na chave do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O brasileiro, atual número 27 do mundo, será o cabeça de chave 23 do torneio, que começa nesta quinta-feira (13).

Depois de ser eliminado por Ben Shelton no domingo (9), João Fonseca volta às quadras em Cincinnati com direito a uma folga na primeira rodada. Dessa forma, o brasileiro fará sua estreia apenas no sábado (15) ou no domingo (16). O Masters 1000 será disputado até 23 de agosto.

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A posição de Fonseca no chaveamento foi beneficiada pelas desistências de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Bublik e Alejandro Davidovich Fokina. Assim como aconteceu em Montreal, o brasileiro terá uma condição favorável na definição dos possíveis adversários ao longo da competição.

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Top 10 só pode aparecer nas oitavas para João Fonseca

Por ser cabeça de chave, João Fonseca não poderá enfrentar um adversário do top 10 nas primeiras rodadas. O brasileiro terá um jogador entre os cabeças de 9 a 16 na terceira rodada e, caso avance, poderá encarar um dos oito principais favoritos a partir das oitavas de final.

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A situação é positiva para Fonseca, que ainda busca melhorar o retrospecto diante dos principais nomes do circuito. O brasileiro soma duas vitórias e sete derrotas contra tenistas do top 10. Em 2026, venceu apenas um dos sete confrontos que disputou contra jogadores desse grupo.

Entre os oito principais cabeças de chave de Cincinnati estão Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Flavio Cobolli e Ben Shelton. Na terceira rodada, os possíveis adversários de Fonseca incluem nomes como Jiri Lehecka, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Rafael Jodar, Andrey Rublev, Jakub Mensik, Valentin Vacherot e Learner Tien.

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João Fonseca cerra o punho direito e comemora ponto no jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal
João Fonseca comemora ponto contra Ben Shelton no Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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