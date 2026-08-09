Classificado para a AmeriCup, Brasil vence Colômbia e é bronze no Sul-Americano
Brasileiras encerram campanha com três vitórias e duas derrotas, além da vaga garantida no intercontinental
Com vaga já garantida na AmeriCup de 2027, a Seleção feminina de basquete entrou em quadra neste domingo (9), em Zárate, na Argentina, para encerrar sua participação no Sul-Americano. Na disputa de terceiro lugar, o Brasil levou a melhor sobre a Colômbia por 61 a 48 e subiu ao pódio da competição classificatória, finalizando a campanha com três vitórias e duas derrotas.
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Com forte pressão inicial, a equipe comandada pelo técnico Léo Figueiró venceu um primeiro quarto pautado no equilíbrio, por 16 a 15. A dinâmica se repetiu no segundo período, e o Brasil manteve a diferença mínima: 29 a 28.
Já na volta do intervalo, o time verde-amarelo recuperou a intensidade para levar vantagem no terceiro quarto, com placar de 47 a 22. Na parcial final, as brasileiras souberam administrar a vantagem e fecharam o jogo em 61 a 48, garantindo a medalha de bronze.
Um dos principais destaques na trajetória do Brasil, a armadora Aaliyah Guyton liderou a pontuação com 18 pontos. Ayla McDowell anotou nove, enquanto Heloísa Carrera e Aline Moura contribuíram com oito acertos cada.
Na final, a Argentina derrotou a Venezuela por 53 a 44 e se sagrou campeã invicta do Sul-Americano. As quatro seleções mais bem colocadas do torneio compõem o grupo de classificados para a AmeriCup.
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Campanha do Brasil no Sul-Americano
Classificada para o mata-mata em segundo lugar no Grupo B, com um triunfo sobre o Chile na estreia e um revés para a Venezuela, a Seleção Brasileira conquistou seu principal objetivo ao vencer o Paraguai nas quartas de final. O formato do classificatório sul-americano estabelece que os quatro semifinalistas se classifiquem para o intercontinental, que será disputado no ano que vem, em El Salvador.
Na semifinal, o Brasil foi superado pela Argentina e deixou a disputa pelo título. Confira abaixo todos os resultados:
Fase de grupos, 1ª rodada
Brasil 85 x 57 Chile
Fase de grupos, 2ª rodada
Brasil 57 x 71 Venezuela
Quartas de final
Brasil 74 x 46 Paraguai
Semifinal
Brasil 66 x 72 Argentina
Disputa de 3º lugar
Brasil 61 x 48 Colômbia
Próximo compromisso da Seleção Brasileira
As comandadas de Léo Figueiró retornam para Campinas, em São Paulo, onde vão realizar uma semana intensiva de treinos visando ao Pré-Olímpico de basquete feminino. A estreia do Brasil será contra o Sudão do Sul, no dia 17 de agosto, no México.
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