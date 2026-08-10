Makhachev volta a ameaçar recorde histórico de Anderson Silva no UFC Russo enfrenta Ian Machado Garry pelo cinturão dos meio-médios no UFC 330

O livro de recordes do UFC conta com feitos de muitos brasileiros que marcaram seu nome na história do MMA mundial. Entre essas lendas, Anderson Silva se destaca como o lutador com maior número de vitórias do Ultimate. Esse feito chegou a ser igualado, em novembro, por Islam Makhachev, que ameaça tirar o Brasil do topo neste sábado (15).

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Após dominar a divisão dos leves, o russo decidiu se aventurar no peso meio-médio para buscar o título de duplo-campeão – feito esse que apenas oito lutadores fizeram no UFC, incluindo dois brasileiros, Amanda Nunes e Alex Poatan. Assim, Makhachev desbancou o então campeão Jack Della Maddalena no UFC 322 e voltou a se marcar na história.

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Com apenas uma derrota no currículo, em sua segunda luta no UFC, Makhachev emenda uma sequênca de 16 vitórias consecutivas. O topo da lista de recorde, no entanto, ainda pertence a Anderson Silva que conquistou primeiro os 16 triunfos consecutivos no Ultimate – da estreia até a luta histórica contra Chris Weidman.

Essa sequência explosiva rende ao brasileiro também o quarto lugar na lista entre os campeões com maior número de defesas de cinturão. Com 11 vitórias registradas, Silva está empatado com a compatriota Amanda Nunes e russa Valentina Shevchenko.

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Makhachev x Machado Garry

Islam Makhachev fará sua primeira defesa do cinturão dos meio-médios (até 77 kg) após conquistar o segundo título da carreira diante do australiano. Com 28 vitórias e apenas uma derrota no MMA, o campeão chega ao confronto com um dos retrospectos mais impressionantes do UFC, além de triunfos sobre Charles do Bronx, Alexander Volkanovski e Dustin Poirier.

Do outro lado, Ian Machado Garry terá sua primeira oportunidade de conquistar um cinturão do UFC. O irlandês chega embalado por três vitórias consecutivas desde a dura derrota para Shavkat Rakhmonov em 2024. Nas lutas mais recentes, superou Belal Muhammad, Carlos Prates e Michael Page, resultados que o colocaram definitivamente entre os principais nomes dos meio-médios. Agora, ele tenta interromper o reinado de Makhachev e assumir o topo da categoria.

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Islam Makhachev se prepara para luta no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @islam_makhachev)

O UFC volta neste sábado (15)

O Ultimate volta, neste sábado, dia 15 de agosto, para mais um evento numerado da temporada de 2026. Com seis brasileiros no card, o UFC 330 contará com duas disputas de cinturão: além de Makhachev, a brazuca Mackenzie Dern enfrentará a canadense Gillian Robertson pelo títulos dos palhas (até 52,2 kg).

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