Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Semana de luta! Recorde de Anderson Silva e dois cinturões em jogo no UFC 330

Nas lutas principais, duas disputas: Makhachev x Machado Garry e Dern x Robertson

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 09:47
Favorite o Lance! no Google
Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)
Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

Depois de muito esperar, os fãs poderão acompanhar enfim as primeiras defesas de cinturão do russo Islam Makhachev e da brasileira Mackenzie Dern. Em mais uma noite de grandes emoções, o UFC 330 verá o irlandês Ian Machado Garry e a canadense Gillian Robertson desafiarem dois campeões neste sábado (15). O evento numerado contará ainda com outros cinco brazucas.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Antes do dia mais esperado, os lutadores passam ao menos quatro dias ao lado do UFC para cumprir uma sequência de compromissos. O primeiro é o famoso "media day", que costuma acontecer na quarta-feira, seguido da coletiva de imprensa do dia seguinte. As pesagens oficial e cerimonial seguem nas sextas, enquanto o evento fecha tudo no sábado.

continua após a publicidade

Makhachev x Machado Garry

Islam Makhachev fará sua primeira defesa do cinturão dos meio-médios (até 77 kg) após conquistar o segundo título da carreira diante de Jack Della Maddalena. Com 28 vitórias e apenas uma derrota no MMA, o campeão chega ao confronto com um dos retrospectos mais impressionantes do UFC, além de triunfos sobre Charles do Bronx, Alexander Volkanovski e Dustin Poirier. Uma nova vitória também colocará o russo acima de Anderson Silva no recorde de maior sequência de vitórias da história da organização.

Do outro lado, Ian Machado Garry terá sua primeira oportunidade de conquistar um cinturão do UFC. O irlandês chega embalado por três vitórias consecutivas desde a dura derrota para Shavkat Rakhmonov em 2024. Nas lutas mais recentes, superou Belal Muhammad, Carlos Prates e Michael Page, resultados que o colocaram definitivamente entre os principais nomes dos meio-médios. Agora, ele tenta interromper o reinado de Makhachev e assumir o topo da categoria.

continua após a publicidade

Dern x Robertson

Mackenzie Dern fará sua primeira defesa de cinturão no UFC após conquistar o título do peso-palha (até 52,2 kg) ao derrotar Virna Jandiroba no UFC 329. Faixa-preta de jiu-jítsu e uma das principais especialistas em finalizações da categoria, a brasileira acumula o maior número de vitórias por submissão na história da divisão e construiu uma trajetória de destaque na organização ao longo de oito anos.

A desafiante será Gillian Robertson, que garantiu a oportunidade após uma sequência de vitórias importantes sobre destaque do Top 5. Revelada no The Ultimate Fighter 26, a canadense também carrega um recorde expressivo no jiu-jítsu: é a atleta com mais finalizações na história do MMA feminino do UFC. Agora, tenta transformar sua especialidade no jogo de chão no primeiro cinturão da carreira e destronar uma das principais grapplers da divisão.

continua após a publicidade
Mackenzie se consagrou campeã do peso palha do UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Mackenzie se consagrou campeã do peso palha do UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

➡️ Salkilld supera feito de Charles do Bronx no UFC Vegas 120

Ao todo, 11 combates estão confirmados para o UFC 330, que acontece no dia 15 de agosto. Em destaque no Brasil, Mackenzie Dern e Edson Barboza levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono durante o card principal. Já Kauê Fernandes, Vicente Luque, Rafael Tobias e o estreante Lucas Fernando representam o país na porção preliminar.

FICHA TÉCNICA
UFC 330

📆 Data: 15 de agosto de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Wells Fargo Center, Philadelphia (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

continua após a publicidade

Card Principal - 22h

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev x Ian Machado Garry
Cinturão peso-palha (até 52,1 kg): Mackenzie Dern x Gillian Robertson
Peso-médio (até 83,9 kg): Mansur Abdul-Malik x Dustin Stoltzfus
Peso-leve (até 70,3 kg): Edson Barboza x Esteban Ribovics

Card Preliminar - 18h

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani x Joel Alvarez
Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Kauê Fernandes
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Eric McConico
Peso-médio (até 83,9 kg): Vicente Luque x Tresean Gore
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Rafael Tobias x Lucas Fernando
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny x Ramiz Brahimaj
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells x Myktybek Orolbai

continua após a publicidade
Pôster oficial do UFC 330, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry
Pôster oficial do UFC 330, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry (Foto: Divulgação/UFC)

🥊 Aposte nos vencedores do UFC 330
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Diego Ferreira ergue os punhos cerrados e mostra os dois bíceps durante pesagem do UFC Noche

Lutas

Brasileiro fatura prêmio de 'Luta da Noite' no UFC Vegas 120; veja valor

Há 16 horas
Colagem de fotos de Quillan Salkilld e Charles do Bronx, lutadores do peso-leve do UFC

Lutas

Salkilld supera feito de Charles do Bronx no UFC Vegas 120

Há 1 dia
Sentado em uma cadeira, o australiano Quillan Salkilld olha para cima enquanto outra pessoa coloca atadura em sua mão direita

Lutas

UFC Vegas 120: Gamrot é finalizado por Salkilld, e Brasil vence cinco lutas

Há 1 dia
Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)

Lutas

Luta de Amanda Nunes e Kayla Harrison no UFC ganha nova data

Há 2 dias
Brock Lesnar comemora vitória sobre Mark Hunt no UFC 200

Lutas

Ex-campeão do UFC se aposenta para ajudar filha a classificar para Olimpíadas

Há 2 dias
Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC

Lutas

Alex Poatan volta a atacar atitude de árbitro do UFC: 'Cabe a ele intervir'

Há 2 dias
Mais LANCE!
Renato Moicano acerta golpe em Ortega, em 2017

No UFC, Renato Moicano animado para revanche contra Ortega

Valter Walker vem de vitória sobre o inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

Valter Walker volta a defender Poatan no UFC: 'Não vou soltar'

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Após lesão no UFC, Conor McGregor atualiza resultado da cirurgia

Alexandre Pantoja posa para foto em media day do UFC com cinturão

Sem Charles do Bronx, UFC 331 terá revanches de Pantoja e Moicano

Alex Poatan e Neymar durante leilão beneficente

Leilão de Neymar vende experiências com Do Bronx e Poatan

Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Charles do Bronx lamenta morte de Puro Osso: 'Como vou entrar no tatame?'

Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Dana White 'celebra dia' após morte de lutador do UFC e sofre críticas: 'Burrice'

UFC lamenta a morte de Allan Nascimento

UFC: estrela do Brasil, Allan 'Puro Osso' morre aos 34 anos

Jean Silva comemora vitória no UFC

Destaque do Brasil, Jean Silva volta a liderar Noche UFC

Khabib Nurmagomedov em pesagem antes do UFC 229

Invicto no MMA, primo de Khabib se aproxima de UFC

Alex Poatan comemora conquista do título no UFC

Alex Poatan não volta ao UFC em disputa por cinturão

Alex Poatan recebe prêmio do UFC em Las Vegas

De João Fonseca a Poatan: leilão de Neymar vai além do futebol

Uros Medic comemora o nocaute na principal luta do UFC Belgrado

Com brilho de brasileiros, UFC Belgrado tem recordes de finalizações