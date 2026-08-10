Semana de luta! Recorde de Anderson Silva e dois cinturões em jogo no UFC 330 Nas lutas principais, duas disputas: Makhachev x Machado Garry e Dern x Robertson

Depois de muito esperar, os fãs poderão acompanhar enfim as primeiras defesas de cinturão do russo Islam Makhachev e da brasileira Mackenzie Dern. Em mais uma noite de grandes emoções, o UFC 330 verá o irlandês Ian Machado Garry e a canadense Gillian Robertson desafiarem dois campeões neste sábado (15). O evento numerado contará ainda com outros cinco brazucas.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Antes do dia mais esperado, os lutadores passam ao menos quatro dias ao lado do UFC para cumprir uma sequência de compromissos. O primeiro é o famoso "media day", que costuma acontecer na quarta-feira, seguido da coletiva de imprensa do dia seguinte. As pesagens oficial e cerimonial seguem nas sextas, enquanto o evento fecha tudo no sábado.

continua após a publicidade

Makhachev x Machado Garry

Islam Makhachev fará sua primeira defesa do cinturão dos meio-médios (até 77 kg) após conquistar o segundo título da carreira diante de Jack Della Maddalena. Com 28 vitórias e apenas uma derrota no MMA, o campeão chega ao confronto com um dos retrospectos mais impressionantes do UFC, além de triunfos sobre Charles do Bronx, Alexander Volkanovski e Dustin Poirier. Uma nova vitória também colocará o russo acima de Anderson Silva no recorde de maior sequência de vitórias da história da organização.

Do outro lado, Ian Machado Garry terá sua primeira oportunidade de conquistar um cinturão do UFC. O irlandês chega embalado por três vitórias consecutivas desde a dura derrota para Shavkat Rakhmonov em 2024. Nas lutas mais recentes, superou Belal Muhammad, Carlos Prates e Michael Page, resultados que o colocaram definitivamente entre os principais nomes dos meio-médios. Agora, ele tenta interromper o reinado de Makhachev e assumir o topo da categoria.

continua após a publicidade

Dern x Robertson

Mackenzie Dern fará sua primeira defesa de cinturão no UFC após conquistar o título do peso-palha (até 52,2 kg) ao derrotar Virna Jandiroba no UFC 329. Faixa-preta de jiu-jítsu e uma das principais especialistas em finalizações da categoria, a brasileira acumula o maior número de vitórias por submissão na história da divisão e construiu uma trajetória de destaque na organização ao longo de oito anos.

A desafiante será Gillian Robertson, que garantiu a oportunidade após uma sequência de vitórias importantes sobre destaque do Top 5. Revelada no The Ultimate Fighter 26, a canadense também carrega um recorde expressivo no jiu-jítsu: é a atleta com mais finalizações na história do MMA feminino do UFC. Agora, tenta transformar sua especialidade no jogo de chão no primeiro cinturão da carreira e destronar uma das principais grapplers da divisão.

continua após a publicidade

Mackenzie se consagrou campeã do peso palha do UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

➡️ Salkilld supera feito de Charles do Bronx no UFC Vegas 120

Ao todo, 11 combates estão confirmados para o UFC 330, que acontece no dia 15 de agosto. Em destaque no Brasil, Mackenzie Dern e Edson Barboza levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono durante o card principal. Já Kauê Fernandes, Vicente Luque, Rafael Tobias e o estreante Lucas Fernando representam o país na porção preliminar.

FICHA TÉCNICA

UFC 330

📆 Data: 15 de agosto de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Wells Fargo Center, Philadelphia (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

continua após a publicidade

Card Principal - 22h

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev x Ian Machado Garry

Cinturão peso-palha (até 52,1 kg): Mackenzie Dern x Gillian Robertson

Peso-médio (até 83,9 kg): Mansur Abdul-Malik x Dustin Stoltzfus

Peso-leve (até 70,3 kg): Edson Barboza x Esteban Ribovics

Card Preliminar - 18h

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani x Joel Alvarez

Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Kauê Fernandes

Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Eric McConico

Peso-médio (até 83,9 kg): Vicente Luque x Tresean Gore

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Rafael Tobias x Lucas Fernando

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny x Ramiz Brahimaj

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells x Myktybek Orolbai

continua após a publicidade

Pôster oficial do UFC 330, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry (Foto: Divulgação/UFC)

🥊 Aposte nos vencedores do UFC 330

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.