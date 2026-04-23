Camilla Brunetta, atleta e DJ, será a atração musical da Corrida Time Brasil

Quatro mil participantes são esperados na segunda edição da Corrida Time Brasil. Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o evento, que acontece no dia 17 de maio, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, terá como atração musical a DJ e corredora Camilla Brunetta.

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Brunetta, que tem 10 anos de carreira, costuma apresentar um setlist de sonoridade brasileira que mistura funk e pop (dos hits atuais aos clássicos dos anos 1990 e 2000). Em 2020, ampliou a projeção com o remix de "Várias Queixas", do trio Gilsons, além de acumular passagens por grandes eventos como o Lollapalooza.

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Estrelas confirmadas na corrida do dia 17

A corrida do próximo dia 17 tem confirmados alguns nomes de relevância no cenário olímpico nacional Entre eles, Caio Bonfim, prata na marcha atlética em Paris 2024; o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, símbolo do espírito olímpico; o nadador Bruno Fratus, bronze em Tóquio 2021; Ana Marcela Cunha, campeã olímpica das águas abertas e Rosângela Santos, bronze no revezamento 4x100 em Pequim 2008. Nicole Silveira, referência nos esportes de gelo do Brasil, e Rebeca Lima, campeã mundial de boxe, também participarão do evento no Parque Olímpico, que contará com caminhada de 3 km, corrida de 5 km e corrida de 10 km.

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O aquecimento dos atletas ficará sob o comando de Fabian Murer, campeã da Diamond League e medalhista mundial do salto com vara, enquanto o atleta olímpico do snowboard Pat Burgener será responsável pelo show musical, ao lado de Brunetta, após as provas.