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Campeões olímpicos, Ricardo e Emanuel entram para Hall da Fama do COB

Referência mundial, a dupla consolidou o Brasil como potência no vôlei de praia

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
21:01
Atualizado há 2 minutos
Emanuel Rego e Ricardo Santos foram Ouro em Atenas 2004
imagem cameraEmanuel Rego e Ricardo Santos foram Ouro em Atenas 2004 (Foto: Divulgação/COB)
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A história do vôlei de praia brasileiro no cenário internacional passa diretamente pela trajetória de Ricardo Santos e Emanuel Rego. Donos de uma das parcerias mais vitoriosas da modalidade, os dois atletas ajudaram a transformar o Brasil em potência mundial e, agora, são homenageados pelo Comitê Olímpico do Brasil por suas contribuições ao esporte.

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Recém aposentado, Alison Mamute marcou presença na cerimônia para receber o ex-companheiro Emanuel e Ricardo para a homenagem no palco. O também campeão olímpico, no Rio-2016, aproveitou então para comentar sobre a relação construída dentro e fora de quadra com os ex-atletas durante os anos, assim como celebrar os feitos da dupla histórica.

— Muito fácil falar sobre uma dupla que conquistou todos os títulos e o coração do torcedor brasileiro. Poderia falar sobre resiliência e talento. E só de Olimpíadas, cada um tem um pódio completo em casa. Conviver com o Emanuel me ensinou sobre caráter e coração. Ricardo fazia tudo parecer leve em quadra, tinha o domínio de tudo. E fora, era um cara coração, família, com muito respeito. Dizer que eles formaram a maior dupla da história é pouco. Eles estão no altar maior do esporte olímpico. Legado é quando alguém faz a diferença na vida das pessoas. Obrigado pelo legado, Ricardo e Emanuel — disse Mamute.

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Após receber a homenagem, Ricardo estava claramente emocionado durante seu discurso de agradecimento. As palavras do ex-atleta saíam fracas em meio a lágrimas. Na sequência, seu companheiro de longa data, Emanuel, continuou a extensa lista de reconhecimento e aproveitou ainda para brincar com sua esposa Leila.

— Prazer imenso estar aqui. Grato a quem fez parte da minha história no meio do vôlei de praia, à minha família, meus pais, todos os fãs que fizeram parte dessa trajetória. Queria deixar uma mensagem especial a uma pessoa que infelizmente não está mais entre nós_ Paulo, o responsável por eu ingressar no vôlei. Obrigado ao COB pelo reconhecimento com todos os atletas. Sabemos o quão difícil é ter a dedicação e o reconhecimento no Brasil. Desculpem por me alongar, mas são pessoas que para mim são importantes — falou Ricardo.

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— Que orgulho ver essa emoção no Hall da Fama. A emoção do Ricardo mostra o quanto nós nos dedicamos para estar aqui. Nós somos e estamos no Hall da Fama. Agradeço ao COB por trazer esse espírito de estarmos desejando as homenagens. Agradeço também à CBV, que nos indicou para esse momento, e sem a confederação a minha vida não seria a mesa. Deixo também o agradecimento à nossa equipe técnica. Fizemos um time de verdade. E à minha família. Eu cheguei sem a minha aliança hoje. Leila, me desculpa. Mas lembrei que a minha parceria com o Ricardo é muito mais longeva (risos) — completou Emanuel.

Os dois marcaram época no vôlei de praia mundial, com destaque para a medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. A parceria voltou ao pódio quatro anos depois, com o bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, consolidando uma trajetória de alto nível.

Além do sucesso olímpico, Ricardo e Emanuel foram campeões mundiais em 2003, conquistaram cinco títulos do Circuito Mundial e também subiram ao topo do pódio nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007.

O legado da dupla vai além dos títulos e medalhas acumulados ao longo da carreira. Ricardo e Emanuel ajudaram a consolidar um padrão de excelência que colocou o Brasil de forma definitiva entre as principais potências do vôlei de praia mundial. Ao longo dos anos, os dois se tornaram referência técnica e competitiva, abrindo caminho para novas gerações.

Emanuel Rego (L) of Brazil and mate Ricardo Santos kiss their medals after winning the gold medal against the U.S. in the men's beach volleyball competition at the Pan American Games in Rio de Janeiro July 22, 2007. REUTERS/Daniel Munoz (BRAZIL)
Emanuel Rego e Ricardo Santos beijam medalha de ouro no Pan-Americano de 2007 (Foto: Daniel Munoz/Reuters)

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Outros homenageados de peso do COB

Além do vôlei de praia, O basquete e a vela brasileiros vivem um dia histórico nesta quarta-feira (8) com a cerimônia oficial do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil. A honraria celebra a trajetória de Oscar Schmidt, Alex Welter e Lars Björkström – três dos maiores nomes da história do esporte mundial.

Os velejadores são homenageados como os campeões olímpicos brasileiros vivos mais velhos, símbolo de uma geração que abriu caminhos para a vela no país. Do outro lado, o COB consolida o legado de Oscar Schmidt como um dos maiores atletas da história do Brasil e um símbolo eterno do basquete mundial.

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