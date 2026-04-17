COB e CBB lamentam a morte de Oscar Schmidt, lenda do basquete

Hélio Rubens, presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB), e Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) expressaram luto pelo falecimento de Oscar Schmidt, ocorrido nesta sexta-feira (17). O ídolo de 68 anos morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP). Os dirigentes publicaram manifestações de pesar e destacaram o peso da figura do ex-jogador para a história do esporte no país.

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Emocionado, Hélio Rubens classificou o falecimento como um fato devastador para o esporte brasileiro, em especial para o basquete. O dirigente ressaltou a relação de amizade construída com o "Mão Santa" e posicionou o ex-atleta ao lado de outras figuras históricas do esporte nacional. Ele também prestou solidariedade à esposa, Maria Cristina, e aos filhos, Felipe e Stephanie.

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— É algo devastador para o esporte olímpico brasileiro, para o basquete principalmente. Vão duas mensagens básicas: descanse em paz e muito obrigado por tudo que você fez. O Oscar é um cara que vai estar no panteão, juntamente com o Rei Pelé e Ayrton Senna, esses gigantes do esporte — afirmou o presidente da CBB.

— Estou envolto de muita tristeza. Tive a felicidade de tê-lo como amigo. É um momento muito difícil e queria deixar um carinho todo especial para a família. Olhe por nós, Rei. A gente precisa muito dessa sua força, dessa incrível capacidade de querer vencer e colocar o nome do Brasil no lugar mais alto — concluiu Hélio Rubens.

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Oscar Schmidt em ação pelo Brasil (Foto: Divulgação/COB)

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Marco La Porta, presidente do COB, recebeu a notícia em meio à disputa dos Jogos da Juventude, no Panamá. O dirigente sublinhou a importância de Oscar Schmidt na disseminação dos ideais olímpicos e no engajamento por meio do esporte. O representante do comitê apontou o conforto gerado pela homenagem recente prestada à lenda, que foi incluída no Hall da Fama da entidade em cerimônia realizada no último mês, em evento com a presença de seu filho, Felipe.

— Fomos surpreendidos com a triste notícia do falecimento do maior jogador de basquete de todos os tempos. O Oscar sempre representou todos os valores que pregam o movimento olímpico: respeito, lealdade e paixão pelo esporte. Ele carregava a bandeira do Brasil no coração e deixa um agradecimento de todo o olimpismo pela sua conduta — declarou La Porta.

— Pouco tempo atrás, o homenageamos no Hall da Fama. É um conforto poder, em vida, ter feito essa homenagem. O legado que ele deixa é imenso. Uma perda incomensurável para o esporte olímpico do Brasil. Lamentamos muito e mandamos um abraço fraterno para toda a família — finalizou o dirigente.

Oscar Schmidt é o maior nome do basquete brasileiro (Foto: Divulgação/FIBA)

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