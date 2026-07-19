Bernardinho relaciona time que busca vitória e classificação milagrosa Brasil precisa vencer a China e torcer contra Bulgária e Ucrânia

A Seleção Brasileira masculina de vôlei está definida para a última rodada da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026. O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores relacionados para o duelo contra a China, neste domingo (19), às 14h (de Brasília), na Now Arena, em Chicago, nos Estados Unidos.

Sem mudanças em relação ao grupo que entrou em quadra diante da Polônia, o treinador novamente deixou o ponteiro Maicon fora da lista de relacionados. O jogador segue integrado à delegação brasileira e pode ser utilizado em caso de necessidade.

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Após a derrota para os Estados Unidos e a campanha irregular na terceira semana da VNL, a equipe chega à rodada final precisando fazer sua parte e ainda depender de outros resultados para sonhar com uma vaga na fase eliminatória.

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Relacionados do Brasil para enfrentar a China

Levantadores

Cachopa

Brasília

Opostos

Darlan

Bryan

Ponteiros

Lucarelli

Adriano

Honorato

Arthur Bento

Centrais

Flávio

Judson

Pinta

Barreto

Líberos

Maique

Pureza

Matheus Pinta em ação em Brasil x Polônia pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Brasil depende de combinação de resultados

Além de vencer a China, a Seleção Brasileira precisará torcer por derrotas de Bulgária e Ucrânia para manter viva a esperança de classificação à fase final da Liga das Nações.

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A combinação é necessária porque a China, anfitriã da fase decisiva, já tem vaga garantida no mata-mata, independentemente da posição na tabela. Com isso, na prática, apenas sete vagas ficam disponíveis pela classificação geral.

O confronto entre Brasil e China terá início às 14h (de Brasília), com acompanhamento em tempo real do Lance! a partir das 13h.

➡️ Veja os lances de Brasil x Polônia pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

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