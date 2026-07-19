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Bernardinho relaciona time que busca vitória e classificação milagrosa

Brasil precisa vencer a China e torcer contra Bulgária e Ucrânia

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 00:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Bernardinho gesticula durante Brasil x Canadá pela semana 2 da VNL 2026
Bernardinho durante Brasil x Canadá pela semana 2 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei está definida para a última rodada da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026. O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores relacionados para o duelo contra a China, neste domingo (19), às 14h (de Brasília), na Now Arena, em Chicago, nos Estados Unidos.

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    • Sem mudanças em relação ao grupo que entrou em quadra diante da Polônia, o treinador novamente deixou o ponteiro Maicon fora da lista de relacionados. O jogador segue integrado à delegação brasileira e pode ser utilizado em caso de necessidade.

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    Após a derrota para os Estados Unidos e a campanha irregular na terceira semana da VNL, a equipe chega à rodada final precisando fazer sua parte e ainda depender de outros resultados para sonhar com uma vaga na fase eliminatória.

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    Matheus Pinta em ação em Brasil x Polônia pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Matheus Pinta em ação em Brasil x Polônia pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Brasil depende de combinação de resultados

    Além de vencer a China, a Seleção Brasileira precisará torcer por derrotas de Bulgária e Ucrânia para manter viva a esperança de classificação à fase final da Liga das Nações.

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    A combinação é necessária porque a China, anfitriã da fase decisiva, já tem vaga garantida no mata-mata, independentemente da posição na tabela. Com isso, na prática, apenas sete vagas ficam disponíveis pela classificação geral.

    O confronto entre Brasil e China terá início às 14h (de Brasília), com acompanhamento em tempo real do Lance! a partir das 13h.

    ➡️ Veja os lances de Brasil x Polônia pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

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