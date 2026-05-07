Sedes e datas de circuito classificatório para Los Angeles 2028 são anunciadas

O Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou, nesta quinta-feira (7), informações sobre a Olympic Q-Series 2028, circuito que fornecerá as últimas vagas para as Olimpíadas de Los Angeles em seis modalidades: basquete 3x3, ciclismo BMX freestyle, escalada esportiva, flag football, skate e vôlei de praia. Os torneios classificatórios acontecerão entre maio e junho de 2028, terminando um mês antes do início dos Jogos, e serão divididos em quatro etapas.

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Tóquio (Japão), Xangai (China), Montreal (Canadá) e Orlando (Estados Unidos) sediarão uma fase cada. Detalhes sobre os esportes presentes em cada etapa, número de participantes e vagas, regulamento, ingressos, transmissão e programação ainda serão revelados.

É a segunda edição dos Jogos Olímpicos que inclui a série classificatória. O formato foi ampliado em relação ao de Paris 2024, quando Xangai, na China, e Budapeste, na Hungria, receberam disputas por vagas no basquete 3x3, BMX estilo livre, breaking e escalada.

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A abertura do evento será em Tóquio, mesma cidade onde o basquete 3x3, o BMX freestyle, a escala e o skate estrearam no programa olímpico, nos Jogos de 2020. Em seguida, será a vez de Xangai, que recebeu o último circuito. Depois, a série atravessa o Pacífico rumo a Montreal, palco das Olimpíadas de 1976, e encerra os trabalhos em Orlando, voltando as atenções para o país-sede na reta final pré-Los Angeles 2028.

— Acreditamos que a Olympic Q-Series será realmente excelente não só para o público como também para as cidades anfitriãs. A torcida estará envolvida com toda a ação, a atmosfera de festival, o esporte, a música, a cultura, ganhando vida em cidades que são referência. Serão eventos dinâmicos, cheios de energia, atletas de nível mundial e um grande foco na juventude — declarou a presidente do COI, Kirsty Coventry.

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Confira o calendário da Olympic Q-Series 2028

O vôlei de praia será uma das novas modalidades no circuito classificatório de Los Angeles 2028 (Foto: Maurício Val)

Tóquio (JAP): 4 a 7 de maio de 2028

4 a 7 de maio de 2028 Xangai (CHN): 11 a 14 de maio de 2028

11 a 14 de maio de 2028 Montreal (CAN): 1º a 4 de junho de 2028

1º a 4 de junho de 2028 Orlando (EUA): 8 a 11 de junho de 2028

Modalidades da Olympic Q-Series 2028

🏀 Basquete 3x3

🚴 Ciclismo BMX freestyle

🧗‍♂️ Escalada esportiva

🏈 Flag football

🛹 Skate

🏐🏖️ Vôlei de praia

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