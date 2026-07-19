Brasil é eliminado da VNL com uma rodada de antecedência
Resultados não ajudam e seleção masculina de vôlei cai pela primeira vez na fase inicial do torneio
A Seleção Brasileira masculina de vôlei não tem mais chances de se classificar para a fase final da VNL. Com uma rodada de antecedência, a equipe de Bernardinho viu suas últimas esperanças irem pelo ralo com os resultados de sábado. A esperança se manteve viva até o fim do dia, mas a surpreendente vitória da Bulgária sobre os Estados Unidos pôs fim à complicada trajetória do Brasil na competição.
Com apenas seis vitórias em onze jogos, o Brasil ainda estava na disputa pela sétima vaga (oito se classificam para a fase final mas a China, por ser dona da casa, ocupa a última vaga por estar fora do G-8), embora precisasse de uma combinação de resultados difícil.
O dia até começou bem, com as derrotas de Sérvia e França para Alemanha e Polônia, respectivamente. Essas equipes vinham logo atrás da seleção e poderiam ameaçar. Com esses resultados, o Brasil viu os dois fantasmas resolvidos.
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A vitória da Itália sobre a Argentina, por 3 a 0, tirou a chance da seleção ultrapassar o time europeu. Porém, essa chance já era mínima e não seria a disputa com mais chances. O triunfo, por 3 a 1, da Bulgária sobre os Estados Unidos levou o time europeu a sete vitórias e 20 pontos. O Brasil até consegue empatar em número de vitórias, mas chegaria no máximo aos 19 pontos, caso vença a China na última rodada.
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Um empate com a Turquia também é ainda possível. Nesse caso, até mais traumático. O rival do Brasil tem 7 vitórias e 19 pontos, mesmo estágio que o Brasil pode chegar se vencer os chineses. O problema é que até no melhor cenário (vitória por 3 a 0 e derrota da Turquia também por 3 a 0 para o Irã), a seleção ficará atrás no quarto critério de desempate, que é o saldo de sets. O Brasil teria 23 vencidos e 21 perdidos e a Turquia 25 vencidos e 21 perdidos.
O jogo contra a China neste domingo, às 14h, virou um amistoso de luxo. Vai servir como preparação para o sul-americano, a ser disputado em setembro, no Rio de Janeiro. O torneio vale vaga olímpica para o campeão.
Situação atual da Liga das Nações
|Posição
|Equipe
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
|Razão de sets
|Pontos
1º
Japão
11
11
0
33:15
27
2º
Polônia
11
9
2
31:15
26
3º
Eslovênia
11
9
2
29:17
23
4º
EUA
11
8
3
29:13
25
5º
Itália
11
8
3
27:17
23
6º
Bulgária
11
7
4
24:20
20
7º
Turquia
11
7
4
25:18
19
8º
Ucrânia
11
6
5
24:19
20
9º
Brasil
11
6
5
20:21
16
10º
Sérvia
11
5
6
19:22
16
11º
Alemanha
11
5
6
22:25
15
12º
França
11
5
6
20:24
13
13º
Irã
11
3
8
17:27
11
14º
Argentina
11
3
8
18:28
10
15º
Cuba
11
3
8
15:26
10
16º
Bélgica
11
3
8
14:28
9
17º
Canadá
11
1
10
19:31
10
18º
China
11
1
10
10:30
4
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