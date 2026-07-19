Brasil é eliminado da VNL com uma rodada de antecedência Resultados não ajudam e seleção masculina de vôlei cai pela primeira vez na fase inicial do torneio

A Seleção Brasileira masculina de vôlei não tem mais chances de se classificar para a fase final da VNL. Com uma rodada de antecedência, a equipe de Bernardinho viu suas últimas esperanças irem pelo ralo com os resultados de sábado. A esperança se manteve viva até o fim do dia, mas a surpreendente vitória da Bulgária sobre os Estados Unidos pôs fim à complicada trajetória do Brasil na competição.

Com apenas seis vitórias em onze jogos, o Brasil ainda estava na disputa pela sétima vaga (oito se classificam para a fase final mas a China, por ser dona da casa, ocupa a última vaga por estar fora do G-8), embora precisasse de uma combinação de resultados difícil.

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O dia até começou bem, com as derrotas de Sérvia e França para Alemanha e Polônia, respectivamente. Essas equipes vinham logo atrás da seleção e poderiam ameaçar. Com esses resultados, o Brasil viu os dois fantasmas resolvidos.

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A vitória da Itália sobre a Argentina, por 3 a 0, tirou a chance da seleção ultrapassar o time europeu. Porém, essa chance já era mínima e não seria a disputa com mais chances. O triunfo, por 3 a 1, da Bulgária sobre os Estados Unidos levou o time europeu a sete vitórias e 20 pontos. O Brasil até consegue empatar em número de vitórias, mas chegaria no máximo aos 19 pontos, caso vença a China na última rodada.

Jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei fazem bloqueio duplo na VNL (Foto: Volleyballworld)

Um empate com a Turquia também é ainda possível. Nesse caso, até mais traumático. O rival do Brasil tem 7 vitórias e 19 pontos, mesmo estágio que o Brasil pode chegar se vencer os chineses. O problema é que até no melhor cenário (vitória por 3 a 0 e derrota da Turquia também por 3 a 0 para o Irã), a seleção ficará atrás no quarto critério de desempate, que é o saldo de sets. O Brasil teria 23 vencidos e 21 perdidos e a Turquia 25 vencidos e 21 perdidos.

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O jogo contra a China neste domingo, às 14h, virou um amistoso de luxo. Vai servir como preparação para o sul-americano, a ser disputado em setembro, no Rio de Janeiro. O torneio vale vaga olímpica para o campeão.

Situação atual da Liga das Nações

Posição Equipe Jogos Vitórias Derrotas Razão de sets Pontos 1º Japão 11 11 0 33:15 27 2º Polônia 11 9 2 31:15 26 3º Eslovênia 11 9 2 29:17 23 4º EUA 11 8 3 29:13 25 5º Itália 11 8 3 27:17 23 6º Bulgária 11 7 4 24:20 20 7º Turquia 11 7 4 25:18 19 8º Ucrânia 11 6 5 24:19 20 9º Brasil 11 6 5 20:21 16 10º Sérvia 11 5 6 19:22 16 11º Alemanha 11 5 6 22:25 15 12º França 11 5 6 20:24 13 13º Irã 11 3 8 17:27 11 14º Argentina 11 3 8 18:28 10 15º Cuba 11 3 8 15:26 10 16º Bélgica 11 3 8 14:28 9 17º Canadá 11 1 10 19:31 10 18º China 11 1 10 10:30 4

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