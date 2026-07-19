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Brasil é eliminado da VNL com uma rodada de antecedência

Resultados não ajudam e seleção masculina de vôlei cai pela primeira vez na fase inicial do torneio

PorGuilherme VeigaThiago Fernandes
Rio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 00:45
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Bernadinho durante partida da seleção brasileira masculina de vôlei na VNL 2026
Bernardinho durante jogo do Brasil na VNL (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei não tem mais chances de se classificar para a fase final da VNL. Com uma rodada de antecedência, a equipe de Bernardinho viu suas últimas esperanças irem pelo ralo com os resultados de sábado. A esperança se manteve viva até o fim do dia, mas a surpreendente vitória da Bulgária sobre os Estados Unidos pôs fim à complicada trajetória do Brasil na competição.

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    • Com apenas seis vitórias em onze jogos, o Brasil ainda estava na disputa pela sétima vaga (oito se classificam para a fase final mas a China, por ser dona da casa, ocupa a última vaga por estar fora do G-8), embora precisasse de uma combinação de resultados difícil.

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    O dia até começou bem, com as derrotas de Sérvia e França para Alemanha e Polônia, respectivamente. Essas equipes vinham logo atrás da seleção e poderiam ameaçar. Com esses resultados, o Brasil viu os dois fantasmas resolvidos.

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    A vitória da Itália sobre a Argentina, por 3 a 0, tirou a chance da seleção ultrapassar o time europeu. Porém, essa chance já era mínima e não seria a disputa com mais chances. O triunfo, por 3 a 1, da Bulgária sobre os Estados Unidos levou o time europeu a sete vitórias e 20 pontos. O Brasil até consegue empatar em número de vitórias, mas chegaria no máximo aos 19 pontos, caso vença a China na última rodada.

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    Jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei fazem bloqueio duplo na VNL (Foto: Volleyballworld)

    Um empate com a Turquia também é ainda possível. Nesse caso, até mais traumático. O rival do Brasil tem 7 vitórias e 19 pontos, mesmo estágio que o Brasil pode chegar se vencer os chineses. O problema é que até no melhor cenário (vitória por 3 a 0 e derrota da Turquia também por 3 a 0 para o Irã), a seleção ficará atrás no quarto critério de desempate, que é o saldo de sets. O Brasil teria 23 vencidos e 21 perdidos e a Turquia 25 vencidos e 21 perdidos.

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    O jogo contra a China neste domingo, às 14h, virou um amistoso de luxo. Vai servir como preparação para o sul-americano, a ser disputado em setembro, no Rio de Janeiro. O torneio vale vaga olímpica para o campeão.

    Situação atual da Liga das Nações

    PosiçãoEquipeJogosVitóriasDerrotasRazão de setsPontos

    Japão

    11

    11

    0

    33:15

    27

    Polônia

    11

    9

    2

    31:15

    26

    Eslovênia

    11

    9

    2

    29:17

    23

    EUA

    11

    8

    3

    29:13

    25

    Itália

    11

    8

    3

    27:17

    23

    Bulgária

    11

    7

    4

    24:20

    20

    Turquia

    11

    7

    4

    25:18

    19

    Ucrânia

    11

    6

    5

    24:19

    20

    Brasil

    11

    6

    5

    20:21

    16

    10º

    Sérvia

    11

    5

    6

    19:22

    16

    11º

    Alemanha

    11

    5

    6

    22:25

    15

    12º

    França

    11

    5

    6

    20:24

    13

    13º

    Irã

    11

    3

    8

    17:27

    11

    14º

    Argentina

    11

    3

    8

    18:28

    10

    15º

    Cuba

    11

    3

    8

    15:26

    10

    16º

    Bélgica

    11

    3

    8

    14:28

    9

    17º

    Canadá

    11

    1

    10

    19:31

    10

    18º

    China

    11

    1

    10

    10:30

    4

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