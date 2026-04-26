Dana White presencia tiroteio na Casa Branca e comenta: 'Muito incrível'

Neste sábado (25), a Casa Branca foi surpreendida por um tiroteio durante um jantar entre Donald Trump e os correspondentes que cobrem o executivo dos Estados Unidos. Entre os presentes no momento, estava Dana White, presidente do UFC. Em entrevista após o acontecimento, ele descreveu como foi a experiência.

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Na declaração, Dana White classificou o episódio como único, afirmando que aproveitou cada momento e que não se sentiu ameaçado.

— Falaram para nos abaixarmos, mas eu nem me abaixei. Foi muito incrível. Eu literalmente absorvi cada minuto disso. Foi uma experiência bem louca e única.

A proximidade entre o presidente do UFC e o dos Estados Unidos culminará na realização do UFC Casa Branca, marcado para o dia 14 de junho. Apesar do acontecimento deste sábado (25), não houve comentários de nenhum dos dois sobre um possível adiamento ou cancelamento do evento.

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Dana White (CEO do UFC) com o presidente Donald Trump (Foto: Reprodução/ Instagram White House)

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Dana White confirma avanço nas negociações para retorno de McGregor ao UFC

O hiato de uma das maiores estrelas do MMA pode estar próximo do fim. O presidente do UFC, Dana White, confirmou que as tratativas para o retorno de Conor McGregor ao octógono estão em pleno andamento. A declaração, dada logo após o encerramento do UFC Winnipeg, reacendeu a expectativa dos fãs que não veem o irlandês em ação desde julho de 2021.

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Embora tenha mantido o mistério sobre os detalhes contratuais, White foi enfático ao indicar que o processo caminha positivamente. O anúncio oficial parece ser apenas uma questão de tempo e burocracia.

— As coisas estão correndo bem. Acreditem em mim, vocês sabem assim que fecharmos o negócio, vamos anunciar.

A fala de White surge como uma resposta às recentes movimentações do próprio lutador nas redes sociais, onde McGregor vinha publicando mensagens enigmáticas e sugestivas sobre seu regresso à organização.