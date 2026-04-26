VÍDEO: Brasileiro sofre nocaute brutal no UFC Vegas 116; veja resultados

Na noite deste sábado (25), Marcus Almeida, o "Buchecha", foi ao octógono em luta contra Ryan Spann pelo card principal do UFC Vegas 116, realizado no Meta Apex, em Las Vegas (EUA). A trocação não terminou bem para o brasileiro, que foi nocauteado pelo americano no segundo round com um cruzado seguido por um direto. Veja o vídeo abaixo:

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Pelo peso-pesado (até 120,2 Kg), esta foi a terceira luta de Buchecha no UFC, e o brasileiro segue sem conhecer o caminho da vitória. Referência no jiu-jitsu, ele acumula duas derrotas e um empate na maior organização do MMA.

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Brasileiros no UFC Vegas 116

Ao todo, oito brasileiros foram ao octógono no UFC Vegas 116. Destes, apenas Raoni Barcelos e Talita Alencar - contra a compatriota Julia Polastri - saíram com resultado positivo.

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No co-evento principal da noite, Norma Dumont foi derrotada pela panamenha Joselyne Edwards por decisão unânime e vê o sonho do cinturão se afastar. A brasileira vinha de uma sequência de seis vitórias, mas conheceu a terceira derrota da carreira neste sábado (25).

Norma Dumont no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @norma_dumont_mma)

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Confira os resultados completos do UFC Vegas 116

CARD PRINCIPAL

Peso pena (até 65,7 Kg): Aljamain Sterling venceu Youssef Zalal por decisão unânime

Peso galo (até 61,2 Kg): Joselyne Edwards venceu Norma Dumont por decisão unânime

Peso leve (até 70,3 Kg): Rafa Garcia venceu Alexander Hernandez por decisão unânime

Peso galo (até 61,2 Kg): Davey Grant venceu Adrian Juan Martinetti por decisão unânime

Peso galo (até 61,2 Kg): Raoni Barcelos venceu Montel Jackson

Peso pesado (até 120,2 Kg): Ryan Spann venceu Marcus Buchecha por nocaute

CARD PRELIMINAR

Peso médio (até 83,9 Kg): Eric McConico venceu Rodolfo Vieira por decisão unânime

Peso médio (até 83,9 Kg): Jackson McVey venceu Sedriques Dumas por finalização

Peso galo (até 61,2 Kg): Michelle Montague venceu Mayra Bueno Silva por decisão unânime

Peso galo (até 61,2 Kg): Cody Durden venceu Jafel Filho por decisão unânime

Peso leve (até 70,3 Kg): Francis Marshall venceu Lucas Brennan por decisão unânime

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Victor Valenzuela venceu Max Griffin por decisão unânime

Peso palha (até 52,1 Kg): Talita Alencar venceu Julia Polastri por decisão unânime



