VÍDEO: Brasileiro sofre nocaute brutal no UFC Vegas 116; veja resultados
Dos oito brasileiros que lutaram no evento, apenas dois saíram vencedores
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Na noite deste sábado (25), Marcus Almeida, o "Buchecha", foi ao octógono em luta contra Ryan Spann pelo card principal do UFC Vegas 116, realizado no Meta Apex, em Las Vegas (EUA). A trocação não terminou bem para o brasileiro, que foi nocauteado pelo americano no segundo round com um cruzado seguido por um direto. Veja o vídeo abaixo:
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Pelo peso-pesado (até 120,2 Kg), esta foi a terceira luta de Buchecha no UFC, e o brasileiro segue sem conhecer o caminho da vitória. Referência no jiu-jitsu, ele acumula duas derrotas e um empate na maior organização do MMA.
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Brasileiros no UFC Vegas 116
Ao todo, oito brasileiros foram ao octógono no UFC Vegas 116. Destes, apenas Raoni Barcelos e Talita Alencar - contra a compatriota Julia Polastri - saíram com resultado positivo.
No co-evento principal da noite, Norma Dumont foi derrotada pela panamenha Joselyne Edwards por decisão unânime e vê o sonho do cinturão se afastar. A brasileira vinha de uma sequência de seis vitórias, mas conheceu a terceira derrota da carreira neste sábado (25).
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Confira os resultados completos do UFC Vegas 116
CARD PRINCIPAL
Peso pena (até 65,7 Kg): Aljamain Sterling venceu Youssef Zalal por decisão unânime
Peso galo (até 61,2 Kg): Joselyne Edwards venceu Norma Dumont por decisão unânime
Peso leve (até 70,3 Kg): Rafa Garcia venceu Alexander Hernandez por decisão unânime
Peso galo (até 61,2 Kg): Davey Grant venceu Adrian Juan Martinetti por decisão unânime
Peso galo (até 61,2 Kg): Raoni Barcelos venceu Montel Jackson
Peso pesado (até 120,2 Kg): Ryan Spann venceu Marcus Buchecha por nocaute
CARD PRELIMINAR
Peso médio (até 83,9 Kg): Eric McConico venceu Rodolfo Vieira por decisão unânime
Peso médio (até 83,9 Kg): Jackson McVey venceu Sedriques Dumas por finalização
Peso galo (até 61,2 Kg): Michelle Montague venceu Mayra Bueno Silva por decisão unânime
Peso galo (até 61,2 Kg): Cody Durden venceu Jafel Filho por decisão unânime
Peso leve (até 70,3 Kg): Francis Marshall venceu Lucas Brennan por decisão unânime
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Victor Valenzuela venceu Max Griffin por decisão unânime
Peso palha (até 52,1 Kg): Talita Alencar venceu Julia Polastri por decisão unânime
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