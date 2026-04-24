Sterling e Zalal em pesagem do UFC Vegas 116; veja resultados
O evento está marcado para esse sábado (25), com disputas a partir das 18h (de Brasília)
A pesagem oficial do UFC Vegas 116 validou todos os confrontos programados para este sábado (25) no Meta Apex, em Las Vegas (EUA). O evento será encabeçado pelo duelo peso-pena (até 65,7 Kg) entre Aljamain Sterling, quinto colocado no ranking, e Youssef Zalal, número 7 da categoria. Oito brasileiros também subirão ao octógono.
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Todos os atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos 13 combates. Entre os lutadores, Norma Dumont, Raoni Barcelos, Marcus Buchecha, Rodolfo Vieira, Mayra Bueno Silva, Jafel Filho, Talita Alencar e Julia Polastri representam o Brasil no evento.
Adesanya x Pyfer
Aljamain Sterling compete no UFC desde 2014 e acumula 17 vitórias, sendo seis finalizações. Ex-campeão peso-galo, o "Funk Master" derrotou nomes como Henry Cejudo, TJ Dillashaw e Petr Yan. Desde a mudança para a divisão dos penas, em abril de 2024, foram dois triunfos e em três duelos disputados.
Youssef Zalal, por sua vez, chega invicto em sua segunda passagem pelo UFC, com cinco triunfos consecutivos. Vale destacar que o marroquino de 29 anos finalizou quatro adversários nessa sequência. No sábado (25), terá pela primeira vez a oportunidade de protagonizar um evento da organização.
Brasileiros em ação
- Norma Dumont (61,4 Kg) enfrenta Joselyne Edwards (61,4 Kg) no peso-galo;
- Raoni Barcelos (61,6 Kg) enfrenta Montel Jackson (61,4 Kg) no peso-galo;
- Marcus Buchecha (114,5 Kg) enfrenta Ryan Spann (119,7 Kg) no peso-pesado;
- Rodolfo Vieira (84,1 Kg) enfrenta Eric McConico (84,3 Kg) no peso-médio;
- Mayra Bueno Silva (61,6 Kg) enfrenta Michelle Montague (61,4 Kg) no peso-galo;
- Jafel Filho (61,4 Kg) enfrenta Cody Durden (61,4 Kg) no peso-galo;
- As brasileiras Talita Alencar (52,6 Kg) e Julia Polastri (52,3 Kg) se enfrentam no peso-palha.
➡️ Alex Poatan busca feito inédito no UFC em duelo entre Brasil e França
Veja os resultados completos da pesagem
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 116
📆 Data: 25 de abril de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Aljamain Sterling (66,2 Kg) x Youssef Zalal (66 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Norma Dumont (61,4 Kg) x Joselyne Edwards (61,4 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafa Garcia (70,3 Kg) x Alexander Hernandez (70,5 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Davey Grant (61,4 Kg) x Adrian Juan Martinetti (61,4 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Montel Jackson (61,4 Kg) x Raoni Barcelos (61,6 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marcus Buchecha (114,5 Kg) x Ryan Spann (119,7 Kg)
Card Preliminar - 18 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Rodolfo Vieira (84,1 Kg) x Eric McConico (84,3 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Jackson McVey (83,9 Kg) x Sedriques Dumas (83,4 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Mayra Bueno Silva (61,6 Kg) x Michelle Montague (61,4 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Jafel Filho (61,4 Kg) x Cody Durden (61,4 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg); Francis Marshall (70,5 Kg) x Lucas Brennan (70,5 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Max Griffin (77,3 Kg) x Victor Valenzuela (77,1 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Talita Alencar (52,6 Kg) x Julia Polastri (52,3 Kg)
