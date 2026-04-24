Lutas

Sterling e Zalal em pesagem do UFC Vegas 116; veja resultados

O evento está marcado para esse sábado (25), com disputas a partir das 18h (de Brasília)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/04/2026
15:41
Aljamain Sterling em pesagem do UFC Vegas 116 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Aljamain Sterling em pesagem do UFC Vegas 116 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
A pesagem oficial do UFC Vegas 116 validou todos os confrontos programados para este sábado (25) no Meta Apex, em Las Vegas (EUA). O evento será encabeçado pelo duelo peso-pena (até 65,7 Kg) entre Aljamain Sterling, quinto colocado no ranking, e Youssef Zalal, número 7 da categoria. Oito brasileiros também subirão ao octógono.

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Todos os atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos 13 combates. Entre os lutadores, Norma Dumont, Raoni Barcelos, Marcus Buchecha, Rodolfo Vieira, Mayra Bueno Silva, Jafel Filho, Talita Alencar e Julia Polastri representam o Brasil no evento.

Aljamain Sterling compete no UFC desde 2014 e acumula 17 vitórias, sendo seis finalizações. Ex-campeão peso-galo, o "Funk Master" derrotou nomes como Henry Cejudo, TJ Dillashaw e Petr Yan. Desde a mudança para a divisão dos penas, em abril de 2024, foram dois triunfos e em três duelos disputados.

Youssef Zalal, por sua vez, chega invicto em sua segunda passagem pelo UFC, com cinco triunfos consecutivos. Vale destacar que o marroquino de 29 anos finalizou quatro adversários nessa sequência. No sábado (25), terá pela primeira vez a oportunidade de protagonizar um evento da organização.

Brasileiros em ação

  1. Norma Dumont (61,4 Kg) enfrenta Joselyne Edwards (61,4 Kg) no peso-galo;
  2. Raoni Barcelos (61,6 Kg) enfrenta Montel Jackson (61,4 Kg) no peso-galo;
  3. Marcus Buchecha (114,5 Kg) enfrenta Ryan Spann (119,7 Kg) no peso-pesado;
  4. Rodolfo Vieira (84,1 Kg) enfrenta Eric McConico (84,3 Kg) no peso-médio;
  5. Mayra Bueno Silva (61,6 Kg) enfrenta Michelle Montague (61,4 Kg) no peso-galo;
  6. Jafel Filho (61,4 Kg) enfrenta Cody Durden (61,4 Kg) no peso-galo;
  7. As brasileiras Talita Alencar (52,6 Kg) e Julia Polastri (52,3 Kg) se enfrentam no peso-palha.

Veja os resultados completos da pesagem

FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 116

📆 Data: 25 de abril de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21 horas

Peso-pena (até 65,7 Kg): Aljamain Sterling (66,2 Kg) x Youssef Zalal (66 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Norma Dumont (61,4 Kg) x Joselyne Edwards (61,4 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafa Garcia (70,3 Kg) x Alexander Hernandez (70,5 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Davey Grant (61,4 Kg) x Adrian Juan Martinetti (61,4 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Montel Jackson (61,4 Kg) x Raoni Barcelos (61,6 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marcus Buchecha (114,5 Kg) x Ryan Spann (119,7 Kg)

Card Preliminar - 18 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Rodolfo Vieira (84,1 Kg) x Eric McConico (84,3 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Jackson McVey (83,9 Kg) x Sedriques Dumas (83,4 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Mayra Bueno Silva (61,6 Kg) x Michelle Montague (61,4 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Jafel Filho (61,4 Kg) x Cody Durden (61,4 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg); Francis Marshall (70,5 Kg) x Lucas Brennan (70,5 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Max Griffin (77,3 Kg) x Victor Valenzuela (77,1 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Talita Alencar (52,6 Kg) x Julia Polastri (52,3 Kg)

Card oficial do UFC Vegas 116 (Foto: Divulgação)

