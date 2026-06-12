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Alex Poatan revela bolada milionária recebida para UFC Casa Branca

Brasileiro disputa o terceiro cinturão da carreira contra Ciryl Gane no domingo

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 16:15
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Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)
Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)

Dana White costuma dizer que os atletas recebem bem para lutar no UFC, mas o salário exato distribuído não é divulgado oficialmente. Entre rumores e fofocas, as informações costumam girar nas redes sociais por meio dos próprios lutadores. A poucos dias do evento na Casa Branca, foi a vez de Alex Poatan abrir o jogo sobre as cifras recebidas para a luta co-principal.

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    O brasileiro estará em grande destaque no próximo domingo, dia 14 de junho. Contra o francês Ciryl Gane, o novo peso-pesado (até 120,2 kg) busca o terceiro cinturão, em três divisões diferentes, desde sua estreia na organização. A disputa se destaca no co-main event do UFC Casa Branca, antes apenas do duelo entre Ilia Topuria e Justin Gaethje.

    A quantia recebida por Poatan veio à tona durante conversa entre o lutador, o treinador Plínio e o ex-campeão Daniel Cormier. Ao ser questionado pelo atual comentarista do UFC, o brasileiro confirmou ter faturado US$ 10 milhões apenas por participar do evento histórico. Na cotação atual, o valor vai a mais de R$ 50 milhões.

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    Brasil em evidência no UFC Casa Branca

    É natural esperar que um evento realizado na Casa Branca tenha maioria de lutadores norte-americanos. No UFC Freedom 250, porém, o Brasil aparece isolado como o segundo país com mais representantes no card. Liderada por Alex "Poatan" Pereira, a delegação brasileira será formada por três atletas no histórico evento marcado para o próximo domingo (14).

    A principal estrela da delegação verde e amarela será justamente Poatan. Ex-campeão dos médios e dos meio-pesados, o paulista tentará alcançar um feito inédito na organização e desponta como um dos nomes mais aguardados da noite. O Brasil conta ainda com mais dois representantes.

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    Ao todo, cinco nacionalidades estarão representadas no UFC Freedom 250. Enquanto os Estados Unidos lideram com folga a lista, além da Amarelinha, aparecem também Geórgia, França e Canadá. Cada um dos três terá apenas um lutador no octógono em Washington.

    Alex Poatan protagonizou um dos grandes momentos do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)
    Alex Poatan protagonizou um dos grandes momentos do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

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