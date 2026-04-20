O hiato de uma das maiores estrelas do MMA pode estar próximo do fim. O presidente do UFC, Dana White, confirmou no último sábado (18) que as tratativas para o retorno de Conor McGregor ao octógono estão em pleno andamento. A declaração, dada logo após o encerramento do UFC Winnipeg, reacendeu a expectativa dos fãs que não veem o irlandês em ação desde julho de 2021.

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Embora tenha mantido o mistério sobre os detalhes contratuais, White foi enfático ao indicar que o processo caminha positivamente. O anúncio oficial parece ser apenas uma questão de tempo e burocracia.

— As coisas estão correndo bem. Acreditem em mim, vocês sabem assim que fecharmos o negócio, vamos anunciar.

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A fala de White surge como uma resposta às recentes movimentações do próprio lutador nas redes sociais, onde McGregor vinha publicando mensagens enigmáticas e sugestivas sobre seu regresso à organização.

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Tradução: "Estou voltando para fazer o que eu faço. Nocauteando pessoas pelo meu dinheiro."

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Cenário do retorno

Afastado há quase cinco anos devido a uma grave fratura na perna sofrida no duelo contra Dustin Poirier, o ex-campeão de duas divisões (pena e leve) busca agora uma data estratégica para sua reestreia. Com o card de junho na "Casa Branca" já fechado, os holofotes se voltam para o UFC 329.

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O evento, agendado para 11 de julho em Las Vegas, encerra a tradicional "Semana Internacional da Luta", tornando-se o palco perfeito para o retorno midiático de "The Notorious".

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Adversário misterioso

Se a data ganha contornos mais nítidos, o oponente ainda é uma incógnita. O roteiro original, que apontava Michael Chandler como o adversário natural, precisou ser descartado: o americano já possui compromisso firmado contra o brasileiro Maurício Ruffy no UFC Casa Branca.

Dessa forma, o Ultimate trabalha agora para encontrar um nome à altura do impacto que o retorno de McGregor exige para o verão de Las Vegas.

Conor McGregor (Foto: Reprodução Instagram/@TheNotoriousMMA)

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