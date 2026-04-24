Um dos grandes mistérios do UFC segue sendo quando será a primeira defesa de cinturão de Islam Makhachev no peso meio-médio (até 77,1 kg). Para colocar mais "lenha da fogueira", o russo deixou uma mensagem misteriosa nas redes sociais na última quarta-feira (22). A expectativa é que a publicação seja uma "dica" de sua próxima luta.

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Na legenda de sua foto com seus dois cinturões, Makhachev escreveu "julho" em formato de pergunta. Tudo indica que a postagem está ligada ao próximo compromisso do duplo-campeão, que deve acontecer na tradicional "Semana Internacional da Luta" – no dia 11 de julho.

Em meio a rumores, o presidente do Ultimate, Dana White, informou à imprensa que uma lesão na mão de Makhachev era o motivo para a demora do anúnico de sua próxima luta. No entanto, a divulgação de um vídeo de treino colocou essa justificativa em xeque.

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Atual número 2 do ranking da divisão, Ian Machado Garry aproveitou, então, para questionar a veracidade das informações sobre a condição física do campeão. O irlandês classificou ainda a situação como uma forma de evitar um confronto direto com ele.

➡️ VÍDEO: Alex Poatan segue firme em preparação para UFC Casa Branca

Luta entre campeões ainda pode acontecer?

O evento na Casa Branca perdeu duas lutas entre grandes campeões da história do UFC. Embora os combates não passassem de rumores, a expectativa era alta para os encontros de Alex Poatan e Ilia Topuria com Jon Jones e Islam Makhachev, respectivamente. Após o anúncio oficial, o atual campeão dos leves abriu o jogo sobre a desistência do russo, campeão dos meio-médios, que logo rebateu.

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Makhachev x Topuria era desejo de especialistas e fãspara UFC na Casa Branca (Fotos: AFP)

Não é de hoje que os fãs esperam um confronto entre Ilia Topuria e Makhachev. Com ambos no peso-leve, a disputa quase aconteceu quando Islam era campeão da categoria. Apesar disso, segundo o georgiano, o russo fugiu de uma possível luta e, em sequência, aproveitou para mudar de divisão, subindo para os meio-médios.

Dessa vez, com a oportunidade de uma luta em peso-casado no UFC Casa Branca, Ilia voltou a dizer que o rival desistiu de enfrentá-lo no octógono. O campeão acusou ainda Makhachev de inventar uma lesão, além de incluir o advogado do russo, Ali Abdelaziz, nas provocações. As ameaças se estenderam, inclusive, para Justin Gaethje que enfrentará o georgiano no evento histórico.

A resposta de Islam Makhachev não demorou para chegar. Através das redes sociais, o campeão meio-médio inverteu as acusações sobre quem realmente desistiu de aceitar uma das lutas mais esperadas pelos fãs. Segundo o russo, agora, o duelo pode acontecer até sem recompensa financeira.

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