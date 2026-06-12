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UFC Casa Branca não é o nome verdadeiro do evento histórico; entenda

Evento histórico acontece neste domingo (12) a partir das 21h

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 13:13
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UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/UFC)
UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/UFC)

Desde que foi anunciado, o chamado "UFC Casa Branca" rapidamente ganhou as manchetes e passou a ser tratado pelos fãs como um dos eventos mais históricos da organização. Apesar da popularidade do apelido, porém, esse não é o nome oficial do card. A associação surgiu por causa do local escolhido para receber o octógono, mas a nomenclatura adotada pelo UFC é outra.

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    Era de se esperar que, pelo tamanho do evento, ele entrasse na lista dos cards numerados da temporada 2026 – o que não aconteceu. Em homenagem aos Estados Unidos, a organização comandada por Dana White decidiu batizá-lo oficialmente de UFC Freedom 250.

    Mas, afinal, o que o nome e o número representam? Em 2026, os Estados Unidos celebram os 250 anos da Declaração de Independência, assinada em 4 de julho de 1776. Por isso, o termo "Freedom" ("Liberdade", em inglês) foi escolhido para compor o nome do evento.

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    A data também chama atenção. Conhecido por realizar seus principais cards aos sábados, o UFC decidiu inovar mais uma vez. Questões de logística envolvendo a programação governamental impediram que a celebração ocorresse em 4 de julho. Com isso, a organização optou por realizar o evento no Dia da Bandeira dos Estados Unidos, que também marca o aniversário de 80 anos de Donald Trump, atual presidente do país.

    Brasil em evidência no UFC Casa Branca

    É natural esperar que um evento realizado na Casa Branca tenha maioria de lutadores norte-americanos. No UFC Freedom 250, porém, o Brasil aparece isolado como o segundo país com mais representantes no card. Liderada por Alex "Poatan" Pereira, a delegação brasileira será formada por três atletas no histórico evento marcado para o próximo domingo (14).

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    A principal estrela da delegação verde e amarela será justamente Poatan. Ex-campeão dos médios e dos meio-pesados, o paulista tentará alcançar um feito inédito na organização e desponta como um dos nomes mais aguardados da noite. O Brasil conta ainda com mais dois representantes.

    Ao todo, cinco nacionalidades estarão representadas no UFC Freedom 250. Enquanto os Estados Unidos lideram com folga a lista, além da Amarelinha, aparecem também Geórgia, França e Canadá. Cada um dos três terá apenas um lutador no octógono em Washington.

    Alex Poatan protagonizou um dos grandes momentos do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)
    Alex Poatan protagonizou um dos grandes momentos do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

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