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Alex Poatan sugere demissão de rival do UFC após evento na Casa Branca

Brasileiro enfrentará francês Ciryl Gane no evento em Washington

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 12:27
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Josh Hokit provoca Alex Poatan em coletiva do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/ X)
Josh Hokit provoca Alex Poatan em coletiva do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/ X)

Apesar da confusão no mês passado, parece que Alex Poatan não precisará se preocupar com Josh Hokit por muito tempo no UFC. O novo peso-pesado (até 120,2 kg) deu a entender, durante o Media Day do UFC Casa Branca, que a permanência do rival na organização estaria em xeque. Do outro lado, o norte-americano espera enfrentar o ex-campeão após o evento deste domingo (14).

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    A rivalidade foi abordada com cuidado por Poatan, que destacou não gostar de falar sobre Hokit. Na sequência, o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados sugeriu que o duelo contra Derrick Lewis seria o último de Josh no Ultimate.

    — Para ser honesto, eu nem queria falar sobre ele, mas vou deixar isso bem claro aqui. Ele já está no card, não tem como tirá-lo. Mas eu não sei qual será o futuro dele depois dessa luta. Se ele ainda vai fazer parte da organização ou não, eu realmente não sei.

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    — Eu já ouvi algumas coisas, mas não posso falar sobre elas. Então eu não preciso pensar nele, porque eu nem sei se ele ainda vai estar por aí — concluiu Poatan, em coletiva.

    Poucas horas antes do Media Day, imagens rodaram as redes sociais de nova confusão iniciada pelo norte-americano, desta vez, no hotel onde os lutadores estão hospedados. Assim como na coletiva promocional, Hokit desferiu uma sequência de xingamentos na direção de Poatan e precisou ser contido pela segurança.

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    O incidente aconteceu em maio, durante o primeiro encontro entre os atletas para promover o evento. Na ocasião, Josh atacou Alex Pereira com uma série de provocações, incluindo xingamentos, gestos ofensivos e comentários sobre a dificuldade do brasileiro em falar inglês.

    Brasileiro faz críticas a Hokit

    Alex Poatan chegou a revelar que as provocações feitas por Josh Hokit durante a coletiva promocional do UFC Casa Branca foram as mais desrespeitosas que já enfrentou em toda a sua trajetória. Em entrevista ao "MMA Fighting", o brasileiro comentou o episódio e afirmou nunca ter presenciado algo semelhante.

    Mesmo tendo convivido com o tradicional "trash talk" de adversários como Jamahal Hill e Magomed Ankalaev, Poatan afirmou que nenhuma situação se aproximou do que aconteceu naquela coletiva.

    Poatan no UFC Casa Branca

    A luta co-principal do UFC Freedom 250 será liderada por Alex Poatan e Cyril Gane, que disputam o título interino dos pesos-pesados (até 120 kg). De um lado, Pereira chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

    Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)
    Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

    Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

    Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes levam a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta Michael Chandler, enquanto o peso-pena encara Steve Garcia. Veja aqui o card completo.

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