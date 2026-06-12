Alex Poatan sugere demissão de rival do UFC após evento na Casa Branca Brasileiro enfrentará francês Ciryl Gane no evento em Washington

Apesar da confusão no mês passado, parece que Alex Poatan não precisará se preocupar com Josh Hokit por muito tempo no UFC. O novo peso-pesado (até 120,2 kg) deu a entender, durante o Media Day do UFC Casa Branca, que a permanência do rival na organização estaria em xeque. Do outro lado, o norte-americano espera enfrentar o ex-campeão após o evento deste domingo (14).

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A rivalidade foi abordada com cuidado por Poatan, que destacou não gostar de falar sobre Hokit. Na sequência, o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados sugeriu que o duelo contra Derrick Lewis seria o último de Josh no Ultimate.

— Para ser honesto, eu nem queria falar sobre ele, mas vou deixar isso bem claro aqui. Ele já está no card, não tem como tirá-lo. Mas eu não sei qual será o futuro dele depois dessa luta. Se ele ainda vai fazer parte da organização ou não, eu realmente não sei.

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— Eu já ouvi algumas coisas, mas não posso falar sobre elas. Então eu não preciso pensar nele, porque eu nem sei se ele ainda vai estar por aí — concluiu Poatan, em coletiva.

Poucas horas antes do Media Day, imagens rodaram as redes sociais de nova confusão iniciada pelo norte-americano, desta vez, no hotel onde os lutadores estão hospedados. Assim como na coletiva promocional, Hokit desferiu uma sequência de xingamentos na direção de Poatan e precisou ser contido pela segurança.

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Josh Hokit flipped the switch as soon as he saw Poatan 😭😭 pic.twitter.com/BOLQHan3C2 — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) June 11, 2026

O incidente aconteceu em maio, durante o primeiro encontro entre os atletas para promover o evento. Na ocasião, Josh atacou Alex Pereira com uma série de provocações, incluindo xingamentos, gestos ofensivos e comentários sobre a dificuldade do brasileiro em falar inglês.

Brasileiro faz críticas a Hokit

Alex Poatan chegou a revelar que as provocações feitas por Josh Hokit durante a coletiva promocional do UFC Casa Branca foram as mais desrespeitosas que já enfrentou em toda a sua trajetória. Em entrevista ao "MMA Fighting", o brasileiro comentou o episódio e afirmou nunca ter presenciado algo semelhante.

Mesmo tendo convivido com o tradicional "trash talk" de adversários como Jamahal Hill e Magomed Ankalaev, Poatan afirmou que nenhuma situação se aproximou do que aconteceu naquela coletiva.

Poatan no UFC Casa Branca

A luta co-principal do UFC Freedom 250 será liderada por Alex Poatan e Cyril Gane, que disputam o título interino dos pesos-pesados (até 120 kg). De um lado, Pereira chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes levam a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta Michael Chandler, enquanto o peso-pena encara Steve Garcia. Veja aqui o card completo.

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