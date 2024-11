Entenda a relação de Donald Trump com Dana White, presidente do UFC

Dana White e Donald Trump no UFC 309(Foto: Sarah Stier / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 02:01 • Nova Iorque (EUA)

Eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, Donald Trump compareceu no UFC 309, neste sábado (16), no Madison Square Garden, Nova Iorque, nos Estados Unidos. O político tem uma grande relação com Dana White, presidente do UFC, que foi uma das peças-chave da eleição de Trump, neste mês.

INÍCIO DA RELAÇÃO

Dana White e Donald Trump se conheceram em 2001, quando o UFC passava por grandes problemas financeiros, sem conseguir arcar com os custos dos shows. Ao ver essa situação, Trump ajudou a empresa e abriu as portas de seus hotéis em Las Vegas para as realizações dos eventos. Desde então, Dana sempre mostrou lealdade ao empresário.

PODER DA INTERNET

Dana White é amigo de diversos influenciadores nos Estados Unidos, que conversa com o público entre 18-45 anos. Com essa rede, Dana deu um "empurrãozinho" para que Trump aparecesse nos podcasts e transmissões ao vivo de seus colegas, principalmente Joe Rogan.

Rogan é o principal comentarista do UFC e dono do maior podcast do mundo, o "The Joe Rogan Experience". Joe sempre mostrou apoio aos Democratas, partido rival de Trump, mas após que Donald participou da conversa, o apresentador se converteu e declarou apoio aos Republicanos. O que influenciou diversos jovens.

Dana White, Donald Trump, Kid Rock e Elon Musk no UFC 309 (Foto: Kena Betancur / AFP)

DISCURSO PÓS-ELEIÇÃO

Após a vitória de Trump, o presidente eleito discursou na Flórida, onde apenas o vice-presidente, James David Vance, e os familiares dos dois estavam presente. Porém, Dana White também estava no palco. Na parte final, o presidente do UFC agradeceu aos amigos e, principalmente, Joe Rogan.

TRUMP NO UFC 309

Durante a campanha, Trump prometeu comparecer em um evento do UFC caso fosse eleito, e aconteceu neste sábado (16), no UFC 309. O evento conta com a volta de Jon Jones, mas Donald estará lá para apreciar outro lutador: Bo Nickal.

Trump declarou torcida à Nickal, um dos lutadores mais promissores do UFC e que já conta com diversos fãs mais jovens.